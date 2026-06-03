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Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatója beszédet mond az OMSZ új, győri mentőállomásának átadásán 2024. február 5-én.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Menesztették az Országos Mentőszolgálat vezetőjét

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Az is kiszivárgott, ki látja el Csató Gábor feladatait addig, amíg nem neveznek ki új főigazgatót.

Hegedűs Zsolt felmentette az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját, Csató Gábort – értesült a 24.hu több forrásból. A leváltásról Kunetz Zsombor is posztolt a Facebookon, azt is megírva, hogy Constantinovits Miklós látja el megbízott kinevezettként a főigazgatói feladatokat, amíg a főigazgatói pályázat kiírásra és elbírálásra nem kerül.

Mint ismert, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter többször beszélt már arról, hogy át kívánják alakítani az Országos Mentőszolgálat működését, illetve az OMSZ által szervezett, sokat vitatott ügyeleti ellátást is.

Constantinovits Miklós az Országos Mentőszolgálat orvosszakmai osztályának vezetőjeként dolgozott eddig.

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