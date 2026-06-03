Menesztették az Országos Mentőszolgálat vezetőjét

Hegedűs Zsolt felmentette az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját, Csató Gábort – értesült a 24.hu több forrásból. A leváltásról Kunetz Zsombor is posztolt a Facebookon, azt is megírva, hogy Constantinovits Miklós látja el megbízott kinevezettként a főigazgatói feladatokat, amíg a főigazgatói pályázat kiírásra és elbírálásra nem kerül.

Mint ismert, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter többször beszélt már arról, hogy át kívánják alakítani az Országos Mentőszolgálat működését, illetve az OMSZ által szervezett, sokat vitatott ügyeleti ellátást is.

Constantinovits Miklós az Országos Mentőszolgálat orvosszakmai osztályának vezetőjeként dolgozott eddig.