Az ukrán elnök és a külügyminisztere is hálás a magyar kormánynak

Szerdán az orosz–ukrán háború kitörése óta a legnagyobb dróntámadás érte Kárpátalját, több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A példátlan támadásra többek között Sulyok Tamás államfő, Magyar Péter miniszterelnök, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter és Orbán Anita külügyminiszter is reagált.

Magyar Péter az ópusztaszeri kormányülést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a kormány „mélységesen elítéli a támadást a magyarlakta területek ellen”, Orbán Anita pedig berendelte csütörtök délelőttre Oroszország budapesti nagykövetét.

Az új kormány szavaira Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is reagált, mindketten hálájukat kifejezve.

Az ukrán államfő fontosnak nevezte, hogy Magyar Péter elítélte az orosz támadást. „Moszkva ismét bebizonyította, hogy nem csupán Ukrajna, hanem a szomszédos országok és egész Európa számára is közös fenyegetést jelent. A támadás még mindig tart. Az első rakétákat már kilőtték” – idézi az ukrán elnököt az Index. Hozzátette: közös álláspontunk „döntő fontosságú ennek a brutális háborúnak a befejezéséhez. Köszönöm az együttérzésüket és határozott álláspontjukat.”

Ukrajna külügyminisztere szintén köszönetet mondott az orosz támadásokra adott „gyors és határozott” válaszért”. Szibiha kiemelte, hogy „újabb hatalmas támadással” kellett szembenézniük. „Ezt a terrort közös fellépéssel kell megállítanunk, hogy egész Európa biztonságban legyen” – fogalmazott Andrij Szibiha, azt állítva: minden lehetőséget megragadnak a tartós béke elérése érdekében.