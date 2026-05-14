2026. május 14. csütörtök Bonifác
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (k) beszédet mond Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (j) jelenlétében a holland parlamenti alsóház ülésén Hágában 2025. december 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/ANP pool/Robin Van Lonkhuijsen

Az ukrán elnök és a külügyminisztere is hálás a magyar kormánynak

Volodimir Zelenszkij és Andrij Szibiha is köszönetet mondott a magyar kormánynak, miután szerdán az orosz–ukrán háború kitörése óta a legnagyobb dróntámadás sújtotta Kárpátalját: becsapódásokat jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is.

Szerdán az orosz–ukrán háború kitörése óta a legnagyobb dróntámadás érte Kárpátalját, több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A példátlan támadásra többek között Sulyok Tamás államfő, Magyar Péter miniszterelnök, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter és Orbán Anita külügyminiszter is reagált.

Magyar Péter az ópusztaszeri kormányülést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a kormány „mélységesen elítéli a támadást a magyarlakta területek ellen”, Orbán Anita pedig berendelte csütörtök délelőttre Oroszország budapesti nagykövetét.

Az új kormány szavaira Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is reagált, mindketten hálájukat kifejezve.

Az ukrán államfő fontosnak nevezte, hogy Magyar Péter elítélte az orosz támadást. „Moszkva ismét bebizonyította, hogy nem csupán Ukrajna, hanem a szomszédos országok és egész Európa számára is közös fenyegetést jelent. A támadás még mindig tart. Az első rakétákat már kilőtték” – idézi az ukrán elnököt az Index. Hozzátette: közös álláspontunk „döntő fontosságú ennek a brutális háborúnak a befejezéséhez. Köszönöm az együttérzésüket és határozott álláspontjukat.”

Ukrajna külügyminisztere szintén köszönetet mondott az orosz támadásokra adott „gyors és határozott” válaszért”. Szibiha kiemelte, hogy „újabb hatalmas támadással” kellett szembenézniük. „Ezt a terrort közös fellépéssel kell megállítanunk, hogy egész Európa biztonságban legyen” – fogalmazott Andrij Szibiha, azt állítva: minden lehetőséget megragadnak a tartós béke elérése érdekében.

Az elemző már sejti, meddig ad esélyt a piac az új kormánynak
Trippon Mariann, a CIB Bank InfoRádiónak nyilatkozó vezető elemzője szerint szükség van egy, a piacok és a nemzetközi hitelminősítők számára is hiteles és reális makrogazdasági adatokon alapuló, középtávú költségvetési konszolidációs pálya felvázolására. Szerinte erősödő bizalom és mérsékelt növekedés felé tart a magyar gazdaság. Erre az évre 1,8 százalékos GDP-bővülést vár, az év második felében ugyanakkor gyorsulhat az infláció.
 

Republikon: több oka is van, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

A fővárosban egy gyorsan változó politikai tér rajzolódik ki, ahol a pártpreferenciákat egyre inkább a rövid távú politikai kínálat, a vezetői hitelesség és az aktuális társadalmi kérdések alakítják. A Republikon elemzője, Fűzfa Csaba beszélt a részletekről az InfoRádióban.
 

Történelmi dróneső Ukrajnában, csúcsra járatja a fegyverkezést a NATO - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

A szerdai nap folyamán Oroszország megközelítőleg nyolcszáz drónnal támadta az ukranai célpontokat. Néhány fegyver Kárpátalján csapódott be, Orbán Anita frissen beiktatott külügyminiszter ma délelőttre be is kérette az orosz nagykövetet. Lezárult a NATO keleti tagállamait tömörítő Bukaresti Kilencek csúcstalálkozója, ahol egyetértés született arról, hogy növelni kell a katonai kiadásokat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Megdöbbent a Tottenham volt vezére: legrosszabb rémálmaiban se jött elő, ami az idén történik a klubbal

A Tottenham Hotspur korábbi ügyvezető elnöke, Daniel Levy szerint elképzelhetetlen volt, hogy a klub valaha kiesési küzdelembe keveredik a Premier League-ben.

Trump calls high-stakes talks with Xi 'great' as Beijing again warns US over Taiwan

The US president was greeted by cheering children and a troop inspection ahead of high-stakes talks and a tour of the Temple of Heaven.

