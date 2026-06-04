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A jégeső után maradt jégdarabokat lapátolják a Békés megyei Gádoroson 2020. február 11-én.
Nyitókép: MTI/Rosta Tibor

Jön a jégeső, így mentheti meg autóját

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Egyetlen SMS is segíthet megóvni autóját a jégeső okozta károktól.

Ingyenes jégeső- és heveszivatar-riasztó szolgáltatás indult, amely irányítószám alapján időben figyelmeztet a jégeső veszélyére.

A regisztrációhoz mindössze telefonszámot és az irányítószámot kell megadni. Így amit lehet, biztonságba helyezhet a jégeső elől.

A jégeső mindenki rémálma. Ha szeretne egy órán belül riasztást kapni, ha érkezik a jég, akkor mindenképpen regisztráljon.

Térségünkre is lecsap minden szezonban néhány jégeső, jobb előre felkészülni a veszélyre. Képünk illusztráció

Jégeső: küldi a riasztást a rendszer

A Jégeső.hu egy ingyenes jégeső- és heveszivatar-riasztó szolgáltatás, amely időben figyelmeztet, ha a lakóhelyünket veszély fenyegeti.

A regisztrációhoz csak az irányítószámot és a telefonszámot kell megadni, más adatokat nem. Ha az adott körzetben jégeső várható, a rendszer 30–60 perccel korábban riasztást küld Viberen vagy SMS-ben a telefonra. Így biztonságba lehet helyezni az értékeket, az autóval garázsba vagy más védett helyre lehet állni – olvasható a Jégeső.hu közleményében.

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