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Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Századvég konferenciáján a Várkert Bazárban 2025. június 2-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Újabb szervezetek jönnek létre a Fidesz megújítására, Navracsics Tibor is fontos szerepet kap

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Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter vezeti a Fidesz önkormányzati kabinetjét. A biztonságpolitikai műhely felállítására Vidoven Árpádot, míg az Európa Klub vezetésére Bóka Jánost kérte fel Orbán Viktor.

A Védvonal megalakulása után Orbán Viktor további szakmai érdekvédelmi és munkacsoportokat is létrehoz a Fidesz megújítása érdekében. Jelenleg is zajlik a biztonságpolitikai műhely felépítése Vidoven Árpád irányításával – közölte Havasi Bertalan, a volt kormányfő sajtófőnöke a Telex érdeklődésére.

„Az önkormányzati kabinet újraalapítása, élén Navracsics Tiborral, már megtörtént. Hamarosan létrejön a Fidesz Európa Klubja is, amin pedig Bóka János dolgozik”

– tette hozzá Havasi Bertalan.

Az említett Védvonal vezetésével Czunyiné Bertalan Judit korábbi köznevelésért felelős, majd területfejlesztési államtitkárt bízta meg Orbán Viktor. Ennek a szervezetnek Kocsis Máté tájékoztatása szerint az lesz a feladata, hogy megvédje a Fidesz támogatóit „a véleményük miatt elszenvedett erőszaktól és az állami túlkapásoktól”.

A biztonságpolitikai műhely felállítására felkért Vidoven Árpád 1998 és 2006 között országgyűlési képviselő volt, 2013-tól a Miniszterelnökségen dolgozott politikai főtanácsadóként, 2014-től pedig közigazgatási államtitkár volt. 2018-tól egy évig a Miniszterelnöki Kabinetirodában dolgozott, 2019-től pedig a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkáraként tevékenykedett.

Az Európa Klub vezetésével megbízott Bóka János az elmúlt három évben európai uniós ügyekért felelős miniszter volt, jelenleg a Fidesz országgyűlési képviselője.

Havasi Bertalan tájékoztatása szerint Navracsics Tibor fogja vezetni a Fidesz önkormányzati kabinetjét. A korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter az április 12-ei országgyűlési választás után minden korábbi Facebook-posztját törölte, kedden azonban újra aktiválta magát a közösségi oldalon, ami alapján úgy tűnik, fontos szerepet szán neki Orbán Viktor a Fidesz újjászervezésében.

Navracsics Tibor kedden Lőrincz Viktória területfejlesztési minisztert kritizálta, mondván rosszul gondolkodik a polgármesterek munkájáról, ugyanis minden polgármester 0-24 órában polgármester. „Ilyen szemlélettel mindenesetre nehéz lesz jó kapcsolatokat kialakítani az önkormányzatokkal!” – véli Navracsics Tibor. Lőrincz Viktória Népszavának adott interjújának egy másik bejegyzést is szentelt, ebben a kistelepülési önkormányzatok megszüntetésének lehetőségét kritizálta. Navracsics Tibor egy újabb posztban a polgármesteri fizetések csökkentésével kapcsolatban fejtette ki a véleményét. Úgy véli, a polgármesterek megérdemlik, hogy rendes, versenyképes fizetést kapjanak, és „ne állhasson ismét elő az a helyzet, mint ami a polgármesteri bérek emelése előtt sok helyen előfordult, hogy egy vezető politikus, orvos vagy intézményvezető többet keres a település polgármesterénél”.

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Kezdőlap    Belföld    Újabb szervezetek jönnek létre a Fidesz megújítására, Navracsics Tibor is fontos szerepet kap

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