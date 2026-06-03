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Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány elsõ, kihelyezett ülésén az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 2026. május 13-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter szenzációs bejelentést tett

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Teljeskörű megállapodásra jutottunk Ukrajnával a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről – jelentette be a magyar miniszterelnök a közösségi oldalán.

A megállapodás néhány hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is.

„Óriási öröm, hogy egy nappal a nemzeti összetartozás napja előtt jelenthetem be, hogy az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai honfitársaink az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni” – közli Magyar Péter.

Az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyíljon az első csatlakozási klaszter Ukrajna vonatkozásában.

Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat.

Amennyiben Ukrajnának 10 vagy 15 éven belül sikerül lezárni mind a 33 csatlakozási fejezetet, úgy hazánk jogi kötőerővel bíró ügydöntő népszavazást tart a kérdésben.

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Tisza-kormány: Magyar Péter új megállapodást köt Emmanuel Macronnal, felszólítást küldött Orbán Viktornak

Tisza-kormány: Magyar Péter új megállapodást köt Emmanuel Macronnal, felszólítást küldött Orbán Viktornak

Magyar Péter miniszterelnök kedden Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, majd Párizsba utazott tovább, szerdán Emmanuel Macronnal találkozott – európai körútjával a kormányváltás utáni Magyarország nyugati szövetségi kapcsolatait kívánja helyreállítani. A francia elnökkel egy stratégiai megállapodás megkötéséről egyeztetett. Eközben Orbán Viktor leköszönt miniszterelnökről a sajtóban megjelent, hogy személyes döntött az ukrán aranykonvoj elleni razziáról, amely miatt az új kormányfő felszólítást címzett neki. Az uniós források felhasználásáról Vitézy Dávid beruházási és Kátai-Németh Vilmos szociális miniszterek is bejelentéseket tettek. Eközben a rendőrség és a mentőszolgálat élén is vezetőket mentettek fel.

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