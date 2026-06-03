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Nyitókép: Unsplash.com

Mosószermaffiára csapott le a NAV

Infostart / MTI

Több száz millió forintos kárt okozó mosószer hamisító hálózatot lepleztek le a nyomozók - tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak büntetőeljárást, amelynek adatai szerint az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre és az általuk gyártott mosószerekhez népszerű, keresett termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. A termékeket a továbbértékesítést végzők címkézték fel. A sértettek közismert márkájú mosó- és tisztítószereket, illetve kozmetikumokat gyártó cégek.

A napokban a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói több mint félszáz helyszínen tartottak összehangolt országos akciót. A rajtaütéseken számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, így például két nagy teljesítményű komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket, digitális formavágó, zsugorfóliázó, lamináló és címkedaraboló gépeket és mintegy 200 ezer hamis címkét. A gépek a napi nyolcórás műszak alatt 27 ezer címkét képesek legyártani. A nyomozók találtak Elf Bar-csomagolásokat és hamis parfümöket is.

Lefoglaltak továbbá több mint 35,5 millió forint és 7500 euró készpénzt, az elkövetők bankszámláin 167 millió forintot és 106 ezer eurót, továbbá zár alá vettek tíz ingatlant annak érdekében, hogy a több mint 350 millió forintos vagyoni hátrány megtérülhessen.

Gyártókat, vevőket hallgattak ki, valamint az előállításban, értékesítésben segítséget nyújtó 12 gyanúsítottat. Közülük őrizetbe vettek nyolc embert, hét letartóztatását rendelte el a bíróság, a többi elkövető szabadlábon védekezhet.

A NAV budapesti nyomozói az elmúlt években több hamis mosószergyárat lepleztek le, megszüntették a jogsértő gyártást és lehetővé tették a bűnösök felelősségre vonását.

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