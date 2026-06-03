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Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester beszél a Videoton Holdint Zrt. napelemparkjának sajtóbejárása előtt tartott tájékoztatón a cégcsoport székhelyén, Székesfehérváron 2019. augusztus 6-án. A naperőművet kísérleti jelleggel, mintegy kétszázmillió forintból létesítette a Videoton székesfehérvári ipari parkjában.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Új elnököt kap kétmillió magyar állampolgár

Infostart / MTI

Új elnököt és elnökséget választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) szerdai közgyűlésén: a továbbiakban Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost, mintegy kétmillió embert képviselő, egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetet – közölte a székesfehérvári önkormányzat az MTI-vel. Az eddigi elnök, Szita Károly kaposvári polgármester nem jelöltette magát az elnöki tisztségre.

Cser-Palkovics András közösségi oldalán - megköszönve kollégái bizalmát - azt írta, hogy „óriási megtiszteltetés ez számomra és még nagyobb felelősség, amit lelkiismeretesen kívánok teljesíteni, támaszkodva minden polgármester kollégám tudására”. Elnökként a fő célja, hogy a testület az önkormányzati szakpolitika közös nevezőit, a városok érdekeit és szempontjait képviselje, konstruktívan, partnerként kezelve a kormányt és egyéb szervezeteket.

Vállalásai között említette, hogy világnézeti, pártpolitikai különbségektől függetlenül képviseli a polgármester kollégáival együtt kialakított szakmai álláspontokat a városaikban élők érdekében. Megjegyezte, hogy a kormánnyal és a döntéshozókkal mindenkor, minden témában nyitott lesz az egyeztetésre, a közös munkára.

Az új elnök jelezte, hogy sok a teendő, hiszen „az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere bőven megérett a reformra”. Kiemelte: erős nemzet nem létezhet erős települések és helyi közösségek nélkül.

Az MJVSZ közgyűlésén új vezetőséget is választottak: társelnökként Nemény András, Szombathely polgármestere folytatja a szolgálatot. Az elnökségbe további négy polgármestert - Szücsné Posztovics Ilonát (Tatabánya), Papp Lászlót (Debrecen), Csőzik Lászlót (Érd) és Balaicz Zoltánt (Zalaegerszeg) - választottak. A testület felügyelőbizottságának elnöke Szarvas Péter lesz.

A leköszönő elnök, Szita Károly közösségi oldalán azt írta, maga javasolta az új struktúrát, amelyben az elnök és a társelnök mellett négy elnökségi tag képviseli majd a szövetséget a kormánnyal való tárgyalásokon, hogy „az egyeztetések során a lehető leghatékonyabban tudjuk képviselni városaink és az ott élő polgárok érdekeit”.

Megjegyezte, hogy több mint két évtizeden keresztül dolgozott a szövetség valamely vezető tisztségében és büszkeségnek nevezte, hogy polgármester kollégáival az elmúlt években mindig képesek voltak pártpolitikán felülemelkedve olyan döntéseket hozni, amelyek a magyar nagyvárosok fejlődését és érdekeit szolgálták.

A Megyei Jogú Városok Szövetsége 1990 decemberében alakult meg, tizenhat alapító taggal. A szövetség mára huszonöt nagyvárost számlál, mintegy kétmillió embert képviselve az egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetté és szakmai egyeztető testületté vált Magyarországon.

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Kezdőlap    Belföld    Új elnököt kap kétmillió magyar állampolgár

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