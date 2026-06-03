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Az állami látogatáson Kínában tartózkodó Donald Trump amerikai elnök a kínai partnerével, Hszi Csin-pinggel a pekingi Csungnanhajban, a kínai állami és pártvezetõknek otthont adó egykori császári palotaegyüttesben tartott találkozóján 2026. május 15-én.
Nyitókép: MTI/AP/Reuters pool/Evan Vucci

Donald Trump furcsa döntést hozott a hírszerzésről

Infostart / MTI

Az amerikai elnök egy ingatlanfinanszírozással foglalkozó üzletembert nevezett ki a Nemzeti Hírszerzés megbízott igazgatójává. Az új vezetőnek nincs katonai vagy hírszerzési szakmai múltja, ezért sok republikánus képviselő is tiltakozik.

Donald Trump amerikai elnök Bill Pulte-t, a lakásfinanszírozással foglalkozó szövetségi ügynökség igazgatóját nevezte meg a hírszerző szervezetek felügyeletéért felelős Nemzeti Hírszerzés megbízott vezetőjeként kedden.

Az elnök közösségi oldalán bejelentett döntése értelmében Bill Pulte lép június végén a családi okokból lemondott Tulsi Gabbard helyére.

Bill Pulte jelenleg a Szövetségi Lakhatás-finanszírozási Ügynökség (Federal Housing Finance Agency) igazgatója és a szövetségi költségvetésből finanszírozott jelzáloghitelezéssel foglalkozó vállalatkettős, a Fannie Mae/Freddie Mac elnöke.

Donald Trump közölte, hogy a Nemzeti Hírszerzés megbízott igazgatói tisztsége mellett Bill Pulte a két másik pozícióját is megtartja.

A kinevezést a kongresszus demokrata tagjai egységesen elutasították, ugyanakkor a republikánus politikusok körében is meglepetést okozott, és többekből bírálatot váltott ki, részben azért, mert az új vezetőnek nincs katonai vagy hírszerzési szakmai múltja.

John Thune, a szenátus republikánus többségének vezetője annak az aggályának adott hangot, hogy a szövetségi hírszerzés vezető pozíciója átpolitizálódhat. Megjegyezte, hogy

Bill Pulte-nak „hosszú útja lesz” odáig, hogy a republikánus többség támogatását elnyerje, amennyiben Donald Trump hivatalosan is jelöli a pozícióra.

Bill Pulte tagja a családja által alapított lakásépítéssel foglalkozó nagyvállalkozás, a Pulte Group igazgatóságának is.

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