Donald Trump furcsa döntést hozott a hírszerzésről

Donald Trump amerikai elnök Bill Pulte-t, a lakásfinanszírozással foglalkozó szövetségi ügynökség igazgatóját nevezte meg a hírszerző szervezetek felügyeletéért felelős Nemzeti Hírszerzés megbízott vezetőjeként kedden.

Az elnök közösségi oldalán bejelentett döntése értelmében Bill Pulte lép június végén a családi okokból lemondott Tulsi Gabbard helyére.

Bill Pulte jelenleg a Szövetségi Lakhatás-finanszírozási Ügynökség (Federal Housing Finance Agency) igazgatója és a szövetségi költségvetésből finanszírozott jelzáloghitelezéssel foglalkozó vállalatkettős, a Fannie Mae/Freddie Mac elnöke.

Donald Trump közölte, hogy a Nemzeti Hírszerzés megbízott igazgatói tisztsége mellett Bill Pulte a két másik pozícióját is megtartja.

A kinevezést a kongresszus demokrata tagjai egységesen elutasították, ugyanakkor a republikánus politikusok körében is meglepetést okozott, és többekből bírálatot váltott ki, részben azért, mert az új vezetőnek nincs katonai vagy hírszerzési szakmai múltja.

John Thune, a szenátus republikánus többségének vezetője annak az aggályának adott hangot, hogy a szövetségi hírszerzés vezető pozíciója átpolitizálódhat. Megjegyezte, hogy

Bill Pulte-nak „hosszú útja lesz” odáig, hogy a republikánus többség támogatását elnyerje, amennyiben Donald Trump hivatalosan is jelöli a pozícióra.

Bill Pulte tagja a családja által alapított lakásépítéssel foglalkozó nagyvállalkozás, a Pulte Group igazgatóságának is.