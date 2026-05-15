Tömeges ukrán légicsapás érte Oroszországot

A pilóta nélküli repülőgépek lezuhanó roncsai károkat okoztak két többszintes lakóházban és egy ipari vállalatban. Az evakuált lakók számára ideiglenes szálláshelyeket hoztak létre, a helyszínen mentőalakulatok dolgoznak. A város érintett negyedében az iskolákat és az óvodákat pénteken zárva tartják.

A Zaporizzsja megyei Enerhodar városban az éjjel mobilhálózati tornyokat, egy benzinkutat, egy parkolót és lakóövezeteket támadtak tömegesen ukrán drónok. Belgorodot és környékét tömeges rakétacsapás érte. Személyi sérülés nem történt, de egy „infrastrukturális objektumban” és két gépjárműben károk keletkeztek.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 355 drónt lőtt le 19 régió, valamint az Azovi- és a Kaszpi-tenger felett.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) arról számolt be, hogy Mariupolban hazaárulás címén őrizetbe vett egy helyi nőt, aki az orosz fegyveres erők állomáshelyeiről szolgáltatott ki információkat az ukrán titkosszolgálatoknak a Telegram mobilalkalmazáson keresztül.