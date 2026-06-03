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A Batthyány–Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért strukturális átalakítására készül a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szombati Facebook-bejegyzésében az életmentő kezelésekkel és gyógyszerekkel kapcsolatos szakmai és etikai döntéshozatal megnyugtató alapokra helyezésének fontosságát hangsúlyozta.
Nyitókép: Hegedűs Zsolt/Facebook

Nagy felelősséget követelő pályázatot hirdetett Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter

Infostart / MTI

Így fog eldőlni, ki vezeesse az országos pszichiátriát.

Kiírják a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) főigazgatói pályázatát, Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért – közölte az egészségügyi miniszter szerdán.

Hegedűs Zsolt Facebook-oldalán azt írta: szerdán egyeztetett a Magyar Pszichiátriai Társaság elnökével, Wernigg Róberttel és két alelnökével, Slezák Adriennel és Szekeres Györggyel, akikkel áttekintették a mentális egészségügyi ellátás, ezen belül a pszichiátriai ellátás jelenlegi helyzetét.

A tárcavezető jelezte: az elmúlt hetekben már komoly szakmai munka zajlott ezen a területen; feltérképezték a sürgős és halaszthatatlan beavatkozási pontokat, áttekintették a közép- és hosszú távú terveket, valamint a lehetséges megoldásokat is.

„Biztosítottam a szakma képviselőit arról, hogy őszinte és nyílt párbeszédre számítunk: tárják fel a hibákat, beszéljünk azokról, és mutassák be a jó gyakorlatokat is. Csak így lehet valódi, szakmai alapokon nyugvó változást elérni” – fogalmazott.

Hegedűs Zsolt hozzátette: a minisztérium munkáját miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztése, az akut ellátás megerősítése és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tétele területeken.

Konkrét lépésként jelölte meg, hogy kiírják az OPAI főigazgatói pályázatát, Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek a rendszer működésének megerősítése érdekében.

Mint írta, a mentális egészség ügye nem kizárólag pszichiátriai kérdés. Megelőzésről, korai felismerésről, alapellátásról, gyermek- és ifjúsági ellátásról, akut beavatkozásról, rehabilitációról és társadalmi együttműködésről is szól. „Új szemléletre van szükség: őszinteségre, transzparenciára és szakmaiságra” – tette hozzá.

A cél az, hogy biztonságosabb, kiszámíthatóbb és minden érintett számára elérhetőbb mentális egészségügyi ellátás legyen Magyarországon – emelte ki Hegedűs Zsolt.

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Kezdőlap    Belföld    Nagy felelősséget követelő pályázatot hirdetett Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter

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