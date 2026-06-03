A Fidesz közölte: a Védvonal segíti az államigazgatásból elbocsátottakat

Havasi Bertalan azt írta: „már a baloldali sajtó sem tagadja, és a Tisza-szavazók is panaszkodnak a közigazgatásban zajló méltatlan és jogtalan elbocsátásokra. A kormánytisztviselők, akik az elmúlt években esküjüknek megfelelően egész Magyarországért és a magyar emberekért a legjobb tudásuk szerint dolgoztak a központi közigazgatásban, nem érdemelnek embertelen és méltatlan elbánást, jogtalan, tömeges kirúgást” – áll a közleményben.

Előzőleg a kabinet a kormany.hu oldalon közölte: „megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan köz­igaz­ga­tás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja”.

Az elmúlt hetekben a Külügyminisztériumban is megkezdődött a belső átvilágítás és az intézményi átszervezés, amelynek keretében 45 kormánytisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezték – mondta a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára kedden feltöltött videójában.

Velkey György László beszámolója szerint a minisztérium több mint ezer dolgozójából azon néhány tucat ember érintett, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Így – mint fogalmazott – „közvetlenül részt vettek abban a folyamatban, amely során Magyarország elveszítette hitelességét, elveszítette szövetségesei bizalmát, az Európai Unió peremére sodródott, hiteltelenné vált legfontosabb partnereinek szemében”.

Az államtitkár tájékoztatása szerint minden érintettnek megindokolták a döntést, amelyet 38-an már elfogadtak.