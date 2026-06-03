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Nyitókép: Pixabay

Megnyílik a Biodóm egy része, újdonságot is bejelentettek – elkezdődött a visszaszámlálás

Infostart

Javában zajlanak a munkálatok az eddig csak alkalmanként kihasznált budapesti Biodómban, hogy városi oázisként nyílhasson meg a nagyközönség előtt. Újdonság, hogy kiderült, életnagyságú dinoszauruszokat is elhelyeznek a trópusi-szubtrópusi kertben.

Már csak alig egy hónapot kell várni arra, hogy megnyíljon a Biodóm központi csarnokában készülő városi oázis.

A Biodóm központi csarnokában készülő városi oázis július elejére tervezett megnyitása újabb fontos lépés abban a folyamatban, melynek során a Fővárosi Állat- és Növénykert igyekszik egyre intenzívebben használatba venni a teljesen soha el nem készült Biodómot, és lépésről lépésre halad előre a beruházás folytatásával. A városi oázis, amelyet az 1,7 hektáros Biodóm központi csarnokában, nagyjából egy hektárnyi területen alakítanak ki, egy nettó 350 millió forintos költségvetésű fejlesztés keretében valósul meg. Ebből az összegből 300 millió forint az Állatkert múlt évi saját működési bevételéből származik, 50 millió forintot pedig az intézmény fenntartója, a Fővárosi Önkormányzat biztosított erre a célra.

A július elején megnyíló városi oázisban

az alaphangulatot a buja trópusi-szubtrópusi növényzet adja:

közel 13 ezer növényegyed virít majd a csarnokban, amelyek közül 101 lesz az 5 méternél magasabb, fatermetű nővények száma.

Az állatvilágot számos érdekes faj fogja képviselni. Lesznek például

  • a cerkófmajmok rokonsági körébe tartozó, Dél-Ázsiában honos hulmánok,
  • kritikusan veszélyeztetett bali seregélyek,
  • az őshazájukban ritkulóban lévő díszes pávafácánok,
  • plüssállatra, vagy aprócska pandára emlékeztető luzoni kéregpatkányok, illetve
  • a harmadik legnagyobb termetű szárazföldi teknősnek számító sarkantyús teknősök is.

Az állatok és a növények mellett különféle őslényeket, ezen belül elsősorban dinoszauruszokat is látni lehet majd a júliusban megnyíló Biodómban. Az élethű, életnagyságú dínók több helyről érkeznek: az állatkert többek között egy amerikai partnerrel is együttműködik, aki korábban Steven Spielberggel is együtt dolgozott. A modellek között több mozgó példány is lesz. A dinók megjelenését a szakemberek a legújabb kutatási eredmények alapján dolgozták ki, így a tárlaton lehet majd tollas dinoszauruszokat is látni. A bemutatásra kerülő dinók közül

a legnagyobb egy életnagyságú, 25 méter hosszú és majdnem 12 méter magas Brachiosaurus lesz.

A bemutatóban megjelennek majd a magyarországi, illetve kárpát-medencei kutatások során felfedezett dinoszauruszok is.

Az állatkerti szakemberek hónapok óta dolgoznak a városi oázis kialakításán. A növények számára már korábban kialakított 150 ültetűvályúba 276 köbméter üveghab drénréteget, illetve 1740 köbméter speciális termőközeget (trópusi növényeknek való föld) hordtak be: ez utóbbi mennyiség 70 darab, nyerges vontatóval vontatott félpótkocsi szállítási kapacitásának felel meg. Az összes ültetőfelület 2950 négyzetméter, bár még nem lett beültetve az összes növényegyed.

A megnyitásra emellett mintegy

  • 400 négyzetméter növényzettel fedett zöldfal,
  • 528 négyzetméter műgyanta alapú, illetve 664 négyzetméter cementbeton alapú műszikla dekoráció, illetve
  • 1584 négyzetméter dekorációs festés készül.

A dekoratőrök sok helyen már az utolsó simításokon dolgoznak – derül ki az intézmény közléséből. Az elkövetkező hetekben a még hátralévő kivitelezési munkák befejezése mellett az új állatok beköltöztetése is sok munkát ad majd az állatkerti szakembereknek.

Hasznosítási erőfeszítések

Mint ismert, a Fővárosi Állat- és Növénykert 2023 vége óta komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a Biodóm beruházás elakadása ellenére programokat, látnivalókat, élményeket kínáljon a nagyközönségnek a Biodóm térségében is, ésszerű, és az Állatkert profiljába illeszkedő módon hasznosítva az átlagosan 80 százalékos készültségű létesítményt. Ennek részeként 2023 végén, illetve a 2024-es és a 2025-ös évben is számos program és időszaki látnivaló volt a Biodómban a lampionfesztiváltól a fényművészeti tárlaton és fotókiállításokon át egészen az őslény-kiállításig. Az intézmény közlése szerint a Biodómhoz kapcsolódó éves látogatottság ebben az időszakban éves szinten megfelelt egy közepes magyarországi állatkert éves látogatottságának.

Emellett 2024 augusztusára benépesültek a Biodómhoz tartozó szabadtéri kifutók is, amivel az állatkert a közönség számára látogatható területe nagyjából egy hektárral gyarapodott, ideértve az állatok kifutóit, a sétányokat és az újonnan kialakított zöldfelületeket, parkrészeket is. A Biodómot övező zöldfelületek egy részét BeporZoona néven tematikus beporzóbarát kertként alakították ki. Ennek átadására április 18-án került sor.

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Kezdőlap    Belföld    Megnyílik a Biodóm egy része, újdonságot is bejelentettek – elkezdődött a visszaszámlálás

fővárosi önkormányzat

fővárosi állat- és növénykert

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