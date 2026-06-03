Már cégei révén is milliárdos Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik magyarországi cége, az SZD10 Magyarország Kft. tavaly 348,8 millió forintos árbevételt és 140,9 millió forintos adózott eredményt ért el – írja a hvg.hu.

A vállalkozás forgalma szépen növekedett: 54 százalékot egy év alatt. A labdarúgó nem vette ki az eredményt a cégből, így a saját tőke egy év alatt 142,2 millió forintról 283,1 millió forintra emelkedett, a társaság pénzeszközeinek állománya pedig 105,1 millió forintról 446,5 millió forintra ugrott. A cég ügyvezetője Esterházy Mátyás.

Szoboszlai Dominik az Egyesült Királyságban is visz egy vállalkozást: a 2023 júliusában alapított, alkalmazott nélkül működő SZD10 Limited egyedüli tulajdonosa és vezetője is a Liverpool középpályása.

A cég fő tevékenysége a képmásjogok és más szellemi tulajdonjogok hasznosítása, vagyona pedig a második üzleti évében jelentősen nőtt: a saját tőke az egy évvel korábbi 1,056 millió fontról 2,244 millió fontra emelkedett a 2025. július 31-én zárult üzleti év végére.

A pénzeszközök mennyisége 1,344 millió fontról 2,38 millió fontra nőtt, ami a jelenlegi árfolyamon nagyjából 971 millió forintnak felel meg – írja a lap. A brit cég iratai szerint Szoboszlai 2025 szeptemberében a szokásos tartózkodási helyét Magyarországról az Egyesült Királyságra módosította, a változást 2024. augusztus 1-jei hatállyal jegyezték be.

Azonban nem csak a labdarúgó, hanem édesapja cége is sikeres évet zárt: a SZO-DO Investment Kft. 2025-ben 50,6 millió forintos adózott eredményt ért el, saját tőkéje pedig 445,1 millió forintra emelkedett. Osztalékot Szoboszlai Zsolt nem szavazott meg, a profit az eredménytartalékba került.

A vállalkozások mellett egy alapítvány is köthető a Szoboszlai családhoz: az Endless Goals Alapítvány képviselője Szoboszlai Zsolt, a kuratórium további tagjai pedig Rubos-Forró Andrea és Kurucz Áron. A szervezet célja a sportoló gyermekek támogatása, a nevelési és oktatási munka segítése, valamint az egészséges életmódra nevelés. Az alapítvány székhelye megegyezik a SZO-DO Investment Kft. székesfehérvári címével. Az alapítvány egyelőre nem kezdte meg érdemi működését, tavaly nem volt bevétele sem adományból, sem támogatásból, sem más forrásból, csak 159 ezer forint ráfordítása, így az évet mínuszosan zárta.