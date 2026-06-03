Így zárják a tavaszt a személyi kölcsönök: ezeknél a bankoknál már egy számjegyű a kamat

Új akció, jövedelemelvárás-változás és kamatcsökkentés a személyi kölcsönöknél

A hónap legfontosabb változása a CIB Bank 50 ezer forintos jóváírási akciója, ami 2 millió forintos kölcsönösszeg felett járhat. Ez azért jelentős, mert a személyi kölcsönök mellé adott banki jóváírás jelenleg nem gyakori, ellentétben például egy új bankszámlanyitás után elérhető bónuszokkal. Azonban nem is példa nélküli az akció, hiszen az UniCredit Banknál és a MagNet Banknál is kaphatnak pénzvisszatérítést a kölcsönfelvevők.

Több bank is emelt a személyi kölcsön igényléséhez elvárt havi jövedelem minimum szintjén:

Erste Bank: április 25-től egyszereplős ügylet esetében 193 ezer forintról 214 ezer forintra, két- vagy többszereplős ügyletnél pedig 290 ezer forintról 310 ezer forintra.

április 25-től egyszereplős ügylet esetében 193 ezer forintról 214 ezer forintra, két- vagy többszereplős ügyletnél pedig 290 ezer forintról 310 ezer forintra. OTP Bank: május 18-tól 193 ezer forintról 214 ezer forintra.

május 18-tól 193 ezer forintról 214 ezer forintra. MBH Bank: május 22-től 150 ezer forintról 214.622 forintra, nyugdíj esetén 160 ezer forintra.

A kamatok az Erste Banknál és az OTP Banknál csökkentek májusban. Előbbinél csupán a fogyasztóbarát személyi hitelekhez használt referenciakamat értékének változása miatt. Utóbbinál pedig a bank mindhárom személyi kölcsönénél történt differenciált, 50-300 bázispont közötti kamatcsökkentés bizonyos összegsávokban.

Mely bankok mennek be a piaci átlag alá?

A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint 2026 márciusában a személyi hitelek átlagos kamata 14,33 százalék, az átlagos hitelköltség mutató 14,56 százalék volt. A jelenlegi banki gyakorlat azonban ennél kedvezőbb képet mutat. Csupán néhány bank van, ahol nem találni 10 százalék alatti kamattal személyi kölcsönt, valamely hitelösszeghez, futamidőhöz vagy feltételhez kötötten. Május végén a legalacsonyabb személyikölcsön-kamat az UniCredit Banknál volt: 9,28 százalék (THM: 12,61 százalék), amihez legalább 7 millió forint hitelösszeg, minimum 450 ezer forint havi jóváírás bankhoz érkezése és hitelfedezeti biztosítás kötése szükséges.

Ezeknél a bankoknál érhető el május végén 10 százalék alatti kamattal személyi kölcsön: CIB Bank, K&H Bank, MagNet Bank, Magyar Cofidis Bank, MBH Bank, OTP Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank.

A jelenlegi ajánlatok többségénél az a furcsa helyzet állt elő, hogy a 10 százalék alatti kamatú kölcsönök THM-je már átcsúszik a 10 százalék feletti sávba, tehát a lélektani határon táncolnak a konstrukciók. A THM nem állandó – bár a banki kommunikációban szerepelnie kell referenciaértékeknek –, a hitelösszeg és a futamidő függvényében változhat.

Ezek a legjobb személyi kölcsönök május végén

Egy 3 millió forintos kölcsön 5 év futamidővel jelenleg 64 ezer forintos havi törlesztőrészlettel érhető el a legkedvezőbben (kamat, 9,89 százalék,THM: 10,36 százalék), ami mintegy 3,8 millió forintos teljes visszafizetendő összeget jelent. Ez egy drágább ajánlat esetén havonta 80 ezer forintra is felkúszhat, és a végén akár 1 millióval is többet kell visszafizetni.

Egy 10 millió forintos hitelnél (7 évre) mintegy 164 ezer forintos havi törlesztőrészlettel kell számolni a legolcsóbb ajánlatok esetében (kamat: 9,49 százalék, THM: 9,92 százalék). Egy rossz választás esetében azonban akár 223 ezer forint is lehet a havi fizetnivaló, ami összességében közel 5 millió forinttal is drágíthatja a kölcsönt.

A legkedvezőbb személyi kölcsön kiválasztásához mindig meg kell határozni a hitelcélnak megfelelő összeget és futamidőt. A számlavezető bank mellett érdemes más ajánlatokat is megnézni. Fontos ismerni a banki feltételeket is, amelyekhez segítséget nyújthat egy tapasztalt hitelszakértő.