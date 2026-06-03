Munkatempó – A HÉV-ek után újabb járműbeszerzést intéz Vitézy Dávid

Vitézy Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például: Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén kiírt közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak.

A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez: az új InterCity-vonatok beszerzését Lázár János 2022 végén leállította, és nem tett semmit az újraindítás érdekében, miközben a karbantartási és fővizsgáztatási rendszer leépülése miatt a meglévő kocsik jelentős része sem üzemképes jelenleg.

Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar InterCity-vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát. „Ezért is nélkülözhetetlenek az európai uniós források - akárhogy is próbálja most az ellenzékbe szorult korábbi kormánypárt az ellenkezőjét magyarázni” – írta a miniszter.

„Egy dolgot már most biztosan kijelenthetünk: az új IC-szerelvények megrendeléséhez szükséges források hazahozatalával az új kormány három hét alatt többet tett a magyar vasút és a közösségi közlekedés fejlesztéséért, mint Lázár János teljes minisztersége alatt” – fogalmazott bejegyzésében Vitézy Dávid.