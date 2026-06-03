ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.13
usd:
305.93
bux:
135997.44
2026. június 3. szerda Klotild
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vonatmozaik: vegyesen összeállított vasúti szerelvény Magyarországon.
Nyitókép: Vitézy Dávid/Facebook

Munkatempó – A HÉV-ek után újabb járműbeszerzést intéz Vitézy Dávid

Infostart / MTI

A megkötött, 16,4 milliárd eurós uniós megállapodás eredményeként végre arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon: a megállapodás értelmében EU-s forrásokból legalább 35 új InterCity-motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető InterCity flottacserét jelent – közölte a közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Facebook oldalán.

Vitézy Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például: Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén kiírt közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak.

A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez: az új InterCity-vonatok beszerzését Lázár János 2022 végén leállította, és nem tett semmit az újraindítás érdekében, miközben a karbantartási és fővizsgáztatási rendszer leépülése miatt a meglévő kocsik jelentős része sem üzemképes jelenleg.

Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar InterCity-vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát. „Ezért is nélkülözhetetlenek az európai uniós források - akárhogy is próbálja most az ellenzékbe szorult korábbi kormánypárt az ellenkezőjét magyarázni” – írta a miniszter.

„Egy dolgot már most biztosan kijelenthetünk: az új IC-szerelvények megrendeléséhez szükséges források hazahozatalával az új kormány három hét alatt többet tett a magyar vasút és a közösségi közlekedés fejlesztéséért, mint Lázár János teljes minisztersége alatt” – fogalmazott bejegyzésében Vitézy Dávid.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Munkatempó – A HÉV-ek után újabb járműbeszerzést intéz Vitézy Dávid

vasút

vásárlás

vitézy dávid

intercity

motorvonat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Ami most zajlik, az nem tisztességes” – Rudolf Péter etikai kódex és művészkamara létrehozását sürgeti

„Ami most zajlik, az nem tisztességes” – Rudolf Péter etikai kódex és művészkamara létrehozását sürgeti
Sokféle úton lehet hozzányúlni egy-egy színdarabhoz, rengeteg rendezői módszer létezik, de mindig kordában kell tudni tartani az indulatokat és fel kell tudni ismerni, meddig lehet elmenni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Vígszínház igazgatója. Azt gondolja, egy etikai bizottság szakmai, erkölcsi szempontok alapján mérlegelve dönthetne a problémás ügyekben, a döntése pedig hasonló lenne a bírósági ítéletekhez, amelyeket csak nehezen lehetne megkérdőjelezni.
Magyar Péter Párizsban: meghívom Emmanuel Macront október 23-ra, a forradalom 70. évfordulójának megünneplésére

Magyar Péter Párizsban: meghívom Emmanuel Macront október 23-ra, a forradalom 70. évfordulójának megünneplésére

A Párizsba tartózkodó miniszterelnök örül annak, hogy „Magyarország újra ott lehet az asztalnál”, megerősítve a jogállam ,a demokrácia és az alapvető jogok helyzetét. A francia elnök azt mondta: Magyar Péter kormányra kerülése ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép mennyire ragaszkodik az európai értékekhez.
 

Magyar Péter rögtön egy akcióval kezdett Párizsban – képek

Az Európai Bizottság ítéletet mondott a magyar gazdaság állapotáról

A DÁP-tól az e-szja-ig: vezetőcserék az állami digitális szolgáltatások cégeinek élén

 

A Fidesz közölte: a Védvonal segíti az államigazgatásból elbocsátottakat

Két fontos törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza, az Alaptörvényt is módosítják hozzájuk

Tiltakozik a Fidesz: „lépésről lépésre számolják fel a szuverenitásunkat”

Megindult a minisztériumok átvilágítása és átszervezése – távozók is akadnak

Személycserék a MÁV-nál: a teljes vezetést leváltották a szolgáltatáscégnél

Vitézy Dávid: ugyanaz történt most, mint Gyurcsány idejében

VIDEÓ
Hogyan marad fiatal a 130 éves Vígszínház? Rudolf Péter, Inforádió, Aréna
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.03. szerda, 18:00
Rab Árpád
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elromlott a hangulat, világszerte esnek a tőzsdék

Elromlott a hangulat, világszerte esnek a tőzsdék

Ma megjelent egy komoly kockázati tényező, amire kiemelten figyelnek a befektetők: az amerikai kormányzat új vámtarifák bevezetését javasolta a legfontosabb kereskedelmi partnereivel, többek között az Európai Unióval szemben is, újra fellángolhat tehát a vámháború. Az európai piacokon kifejti hatását a fejlemény, esést láthatunk a tőzsdéken. Eközben a hazai tőzsdén is akadnak izgalmak, egy kedvezőtlen hitelminősítői döntést követően jelentős esésben nyitott az Alteo részvénye, később kicsit enyhült a nyomás. A záráshoz közeledve pedig hirtelen ütöttek egyet az OTP-n.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vitézy Dávid bejelentése: hatalmas modernizáció indul a felszabadított forrásokból a magyar vasúton

Vitézy Dávid bejelentése: hatalmas modernizáció indul a felszabadított forrásokból a magyar vasúton

A fejlesztés a távolsági közlekedés mellett az elővárosi vonalakat is érinti.

BBC
Business Sport Travel Science
One killed and dozens injured in Iranian drone strikes on Kuwait airport

One killed and dozens injured in Iranian drone strikes on Kuwait airport

Iran says the attack on Kuwait was in retaliation for earlier US strikes on an Iranian oil tanker and island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 3. 16:59
Menesztették az Országos Mentőszolgálat vezetőjét
2026. június 3. 15:43
Már termeli a gázt a Mol azeri mezeje
×
×