Óvatosan ebben a kereszteződésben, mert a VÉDA nem kegyelmez

Egy miskolci Facebook-csoportban indult el a „lavina” azzal, hogy egy meglepett áldozat arról érdeklődött a tagoktól, hogy mások is kaptak-e – véleménye szerint – indokolatlan büntetéseket – írja a boon.hu.

„Azt szeretném kérdezni, hogy kapott-e más is a napokban a Búza téri védával készült képek által bizonyított, piroson áthajtás miatti büntetést? Egy héten belül kettőt »zsebeltünk be«, viszont szent meggyőződésünk, hogy nem vagyunk olyan bénák, hogy a telipiroson áthajtunk, ahogy a képek is mutatják… a fotókon pedig nagyon rejtélyes módon eltűnik a többi jármű és csak mi vagyunk az utakon…”

A poszt alatt valódi „kommentcumani” indult el, ahol mások is hasonló esetekre panaszkodtak. Többen sérelmezték, hogy túl hirtelen vált pirosra a lámpa, így esélyük sincs a megállásra.

A problémát illetően a híroldal az Országos Rendőr-főkapitánysághoz fordult; azt a választ kapták, hogy a VÉDA-funkciói közül, hogy melyeket alkalmaznak egy adott helyszínen, az leginkább a szóban forgó hely adottságain, közlekedésbiztonsági jellemzőin, s ezek fényében a technikai lehetőségeken múlik. Hozzátették, hogy általánosságban az alábbiak miatt büntet a VÉDA:

rendszám, - és honosság felismerése;

rendszámazonosítás;

forgalomszámlálás;

körözött jármű felismerése;

sebességmérés;

autóbusz forgalmi sáv használatára vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzése;

autópálya leállósáv igénybevételére vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzése;

biztonsági öv használatára vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzése;

járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék piros jelzésére vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzése;

vasúti átjárót biztosító fényjelző berendezés tilos jelzésére vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzése.

Kiemelték, hogy az ellenőrzésekkel egyúttal a leggyakrabban előforduló jogsértések számát kívánják csökkenteni, ezáltal hatást gyakorolni a közlekedésbiztonságra.

Mivel sokan nem értenek egyet a büntetésekkel, a boon.hu arra is rákérdezett, hogy mi az eljárás menete, van-e esély arra, hogy tévedés történt.

„A beérkező szabályszegési vélelmek (fényképfelvételek) feldolgozása az illetékességgel rendelkező rendőri szervhez történő beérkezését követően kezdődik meg. A feldolgozásban résztvevő ügyintézők feladata a vélelmezett szabályszegést dokumentáló képi felvételek elemzése, megerősítése. Amennyiben az így rendelkezésre álló információk kétséget kizáróan alátámasztják a szabályszegés elkövetését, – az ügyintéző felügyelete mellett – a döntéshozatal automatizált módon történik meg. Tehát minden esetben történik egyfajta kontroll mielőtt egy döntés megszületik” – írta az ORFK, hozzátéve, hogy

amennyiben a megbírságolt nem ért egyet a hatóság döntésével, vitatja a szabályszegés elkövetését úgy bizonyítási indítvánnyal vagy fellebbezéssel élhet.

Az is kiderült, hogy egyébként a szóban forgó térnél a leggyakrabban előforduló szabályszegés a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék tilos jelzésére vonatkozó előírások megszegése, ezt követik a sebességtúllépéshez köthető szabályszegések.

Előbbi esetében a büntetési tétel 80 000 forint, utóbbi esetében 50 000-től 468 000 forintig terjedhet a büntetés a sebességtúllépés mértékétől függően.