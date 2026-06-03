Az edző eltanácsolása után erre jutott a Felcsút válságtábja

A felcsúti klub szerdán a holnapján azt írta, hogy a 45 éves szakember 1+1 éves szerződést írt alá.

Babó 2022-től korosztályos válogatott edző volt a hazai szövetségnél (MLSZ), vezette az U18-as, az U19-es és az U20-as nemzeti együttest is. A Puskás Akadémiánál 2024 óta dolgozik, előbb az U19-es csapatot irányította, majd a legutóbbi idényben a Puskás II vezetőedzője volt.

A felcsúti egyesület hétfőn jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Hornyák Zsolt addigi vezetőedzővel, aki 2019 óta dolgozott a Puskás Akadémiánál.