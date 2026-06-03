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Hornyák Zsolt, a felcsúti csapat vezetőedzője a labdarúgó OTP Bank Liga 10. fordulójában játszott Debreceni VSC - Puskás Akadémia mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2021. október 24-én. A Puskás Akadémia 3-0-ra győzött.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Az edző eltanácsolása után erre jutott a Felcsút válságtábja

Infostart / MTI

Babó Leventét nevezték ki a labdarúgó Fizz Ligában legutóbb hatodik Puskás Akadémia FC vezetőedzőjének.

A felcsúti klub szerdán a holnapján azt írta, hogy a 45 éves szakember 1+1 éves szerződést írt alá.

Babó 2022-től korosztályos válogatott edző volt a hazai szövetségnél (MLSZ), vezette az U18-as, az U19-es és az U20-as nemzeti együttest is. A Puskás Akadémiánál 2024 óta dolgozik, előbb az U19-es csapatot irányította, majd a legutóbbi idényben a Puskás II vezetőedzője volt.

A felcsúti egyesület hétfőn jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Hornyák Zsolt addigi vezetőedzővel, aki 2019 óta dolgozott a Puskás Akadémiánál.

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