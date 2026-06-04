Bírságeső zúdulhat a telektulajdonosokra

A nyár közeledtével ismét egyre nagyobb figyelem irányul a parlagfűre.

Magyarországon több százezer ember szenved a növény pollenje által kiváltott allergiás tünetektől, miközben a hatóságok évről évre jelentős összegeket kénytelenek bírságként kiszabni azokkal szemben, akik elmulasztják a kötelező védekezést.

A Pénzcentrum kérdéseire a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) részletes adatokat közölt a tavalyi ellenőrzésekről és a várható idei szezonról.

A Nébih tájékoztatása szerint 2025-ben összesen több mint 990 bírsághatározat született parlagfűvel kapcsolatos mulasztások miatt. Az intézkedések csaknem 1880 hektárnyi területet érintettek. A bírságok összértéke tavaly megközelítette a 61 millió forintot. Az egyedi esetek között jelentős eltérések voltak, a legmagasabb kiszabott bírság összege elérte az 1,5 millió forintot.

A hatósági ellenőrzések során több mint 1380 olyan jegyzőkönyv készült, amely igazolta a parlagfű jelenlétét. Ezek összesen mintegy 2770 hektárnyi területet érintettek. A fertőzöttnek bizonyult ingatlanok kétharmadánál, vagyis 65-70 százalékánál indult hatósági eljárás, amely minden esetben növényvédelmi bírság kiszabásával zárult.

Ezért jöhet a bírság

A bírság kiszabásának nem önmagában a parlagfű jelenléte a feltétele. A hatályos szabályok szerint akkor indul hatósági eljárás, ha a földhasználó vagy ingatlantulajdonos nem végezte el időben a védekezést, és a növény már legalább virágbimbós állapotba került.

Ez azért kiemelten fontos, mert

a virágzás előtti időszakban még viszonylag egyszerűen megakadályozható a pollenszórás és a további terjedés.

Súlyosabb esetekben a hatóság nemcsak bírságot szabhat ki, hanem közérdekű parlagfűirtást is elrendelhet.

Külterületen ezt az illetékes növény- és talajvédelmi hatóság, belterületen pedig az önkormányzat jegyzője rendelheti el. Erre akkor kerülhet sor, ha a helyszíni ellenőrzéskor a növény már virágbimbós vagy ennél fejlettebb állapotban van. Mezőgazdasági területek esetében további feltétel, hogy a beavatkozás a termesztett növény károsítása nélkül elvégezhető legyen, vagy a parlagfű borítottsága meghaladja a 30 százalékot.

Bárki jelentheti a fertőzött területeket

A lakosság is aktívan részt vehet a fertőzött területek felderítésében. A Nébih által működtetett Parlagfű Bejelentő Rendszerben a lakosok térképen jelölhetik meg az érintett területeket.

A rendszer automatikusan továbbítja az adatokat az illetékes hatóságokhoz. Belterületi esetekben a jegyzőhöz, külterületeken pedig az ingatlanügyi hatósághoz kerül a bejelentés.