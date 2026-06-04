ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.11
usd:
306.73
bux:
134720.16
2026. június 4. csütörtök Bulcsú
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Parlagfű egy XIII. kerületi telken, ahol a Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület bejárást tartott. Jelenleg 20 milliárd forintot fordítanak csak a parlagfű okozta allergia tüneteit csillapító gyógyszerekre, ennek kétszeresét a kezelésre, és táppénzre. A tünetek minden harmadik embert érintenek, az allergiások száma rohamosan nőtt az elmúlt években. Az erősen fertőzött terület nagysága meghaladja a 700 ezer hektárt.
Nyitókép: Mohai Balázs

Bírságeső zúdulhat a telektulajdonosokra

Infostart

Csaknem ezer bírságot szabtak ki tavaly parlagfűvel kapcsolatos mulasztások miatt Magyarországon, a büntetések összege pedig elérte a 61 millió forintot.

A nyár közeledtével ismét egyre nagyobb figyelem irányul a parlagfűre.

Magyarországon több százezer ember szenved a növény pollenje által kiváltott allergiás tünetektől, miközben a hatóságok évről évre jelentős összegeket kénytelenek bírságként kiszabni azokkal szemben, akik elmulasztják a kötelező védekezést.

A Pénzcentrum kérdéseire a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) részletes adatokat közölt a tavalyi ellenőrzésekről és a várható idei szezonról.

A Nébih tájékoztatása szerint 2025-ben összesen több mint 990 bírsághatározat született parlagfűvel kapcsolatos mulasztások miatt. Az intézkedések csaknem 1880 hektárnyi területet érintettek. A bírságok összértéke tavaly megközelítette a 61 millió forintot. Az egyedi esetek között jelentős eltérések voltak, a legmagasabb kiszabott bírság összege elérte az 1,5 millió forintot.

A hatósági ellenőrzések során több mint 1380 olyan jegyzőkönyv készült, amely igazolta a parlagfű jelenlétét. Ezek összesen mintegy 2770 hektárnyi területet érintettek. A fertőzöttnek bizonyult ingatlanok kétharmadánál, vagyis 65-70 százalékánál indult hatósági eljárás, amely minden esetben növényvédelmi bírság kiszabásával zárult.

Ezért jöhet a bírság

A bírság kiszabásának nem önmagában a parlagfű jelenléte a feltétele. A hatályos szabályok szerint akkor indul hatósági eljárás, ha a földhasználó vagy ingatlantulajdonos nem végezte el időben a védekezést, és a növény már legalább virágbimbós állapotba került.

Ez azért kiemelten fontos, mert

a virágzás előtti időszakban még viszonylag egyszerűen megakadályozható a pollenszórás és a további terjedés.

Súlyosabb esetekben a hatóság nemcsak bírságot szabhat ki, hanem közérdekű parlagfűirtást is elrendelhet.

Külterületen ezt az illetékes növény- és talajvédelmi hatóság, belterületen pedig az önkormányzat jegyzője rendelheti el. Erre akkor kerülhet sor, ha a helyszíni ellenőrzéskor a növény már virágbimbós vagy ennél fejlettebb állapotban van. Mezőgazdasági területek esetében további feltétel, hogy a beavatkozás a termesztett növény károsítása nélkül elvégezhető legyen, vagy a parlagfű borítottsága meghaladja a 30 százalékot.

Bárki jelentheti a fertőzött területeket

A lakosság is aktívan részt vehet a fertőzött területek felderítésében. A Nébih által működtetett Parlagfű Bejelentő Rendszerben a lakosok térképen jelölhetik meg az érintett területeket.

A rendszer automatikusan továbbítja az adatokat az illetékes hatóságokhoz. Belterületi esetekben a jegyzőhöz, külterületeken pedig az ingatlanügyi hatósághoz kerül a bejelentés.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Bírságeső zúdulhat a telektulajdonosokra

parlagfű

bírság

nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Baleseti sebész: olyan alapvető a baj az e-rollerezés terén, hogy be kellene vinni az iskolába a tanulását

Baleseti sebész: olyan alapvető a baj az e-rollerezés terén, hogy be kellene vinni az iskolába a tanulását

Egyre több az e-rollerbaleset. Csak a Baleseti Intézetben idén már két 14 évnél fiatalabb gyermek lelte halálát ilyen helyzet következtében, egy 13 éves pedig három hónapja kómában fekszik. Molitorisz Dániel baleseti sebész az InfoRádióban aláhúzta, nagyon gyorsan, védőfelszerelés nélkül, sokszor valamilyen tudatmódosító hatása alatt szállnak a rollerre emberek, így könnyen megtörténik a baj. A fej a legkiszolgáltatottabb testrész.
Magyar Péter „késhegyre menő vitákra” számít az EU-ban

Magyar Péter „késhegyre menő vitákra” számít az EU-ban

Magyar Péter miniszterelnök sikernek tartja, hogy Közép-Európát és Brüsszelt követően alig három héttel az új kormány megalakulása után Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit.
 

Magyar Péter szenzációs bejelentést tett

Kincsvadászatba kezd Tarr Zoltán kultuszminiszter

Magyar Péter Párizsban: meghívom Emmanuel Macront október 23-ra, a forradalom 70. évfordulójának megünneplésére

Menesztették az Országos Mentőszolgálat vezetőjét

Leváltotta a budapesti rendőrfőkapitányt a belügyminiszter

A DÁP-tól az e-szja-ig: vezetőcserék az állami digitális szolgáltatások cégeinek élén

A Fidesz közölte: a Védvonal segíti az államigazgatásból elbocsátottakat

Két fontos törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza, az Alaptörvényt is módosítják hozzájuk

Tiltakozik a Fidesz: „lépésről lépésre számolják fel a szuverenitásunkat”

Személycserék a MÁV-nál: a teljes vezetést leváltották a szolgáltatáscégnél

Vitézy Dávid: ugyanaz történt most, mint Gyurcsány idejében

VIDEÓ
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
Hogyan marad fiatal a 130 éves Vígszínház? Rudolf Péter, Inforádió, Aréna
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.04. csütörtök, 18:00
Pach Gábor
a Balatoni Kör elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elindítja részvényvásárlási programját a CIG Pannónia

Elindítja részvényvásárlási programját a CIG Pannónia

A CIG Pannónia igazgatósága a közgyűlés határozata alapján jóváhagyta a társaság által kibocsátott törzsrészvények vásárlását – közölte a biztosító.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riasztó, ami a magyar fiatalokról kiderült: órákat töltenek ezzel naponta, súlyos következményei lehetnek

Riasztó, ami a magyar fiatalokról kiderült: órákat töltenek ezzel naponta, súlyos következményei lehetnek

A kutatás szerint a közösségi média rontja az alvást, negatív érzéseket okoz, és sok fiatal nem tudja csökkenteni használatát.

BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Lebanon agree to implement ceasefire if Hezbollah stops attacks

Israel and Lebanon agree to implement ceasefire if Hezbollah stops attacks

The countries reject "any attempt, by any state or non-state actor, to hold Lebanon's future hostage", the US State Department says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 4. 05:00
Újabb front, újabb esők: mutatjuk a csapadékos helyeket
2026. június 4. 04:20
Óvatosan ebben a kereszteződésben, mert a VÉDA nem kegyelmez
×
×