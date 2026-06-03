Ukrán fronton is nyert a Tisza – a nap hírei

Megszületett a teljeskörű megállapodás Ukrajnával a magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről – jelentette be a magyar miniszterelnök Párizsban. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videóban közölte: az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ez megjelenik az unió felé vállalt cselekvési tervében is. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Ukrajna gyorsított csatlakozását azonban nem támogatják.

A stratégiai együttműködés megújításáról állapodott meg Párizsban a magyar kormányfő és a francia elnök. A megegyezést még október 23-a előtt szeretnék aláírni. Magyar Péter a francia elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón elmondta, a megállapodás kiterjed az uniós, mezőgazdasági, kulturális és nukleáris együttműködésre. A francia elnök arról beszélt, hogy a Tisza kormány megválasztásával Magyarországon és Európa számára is új korszak kezdődött.

Az EBRD szerint az idén 1,8 százalékkal, míg az OECD szerint 1,6 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság. Az EBRD arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság becslései szerint az uniós folyósítások felszabadítása csaknem egy százalékponttal gyorsíthatja a magyar gazdaság növekedési ütemét.

Felfüggesztik a devizahiteles pereket, de lehetővé teszik, hogy az adósok kérésére folytatni lehessen azokat. Az erre vonatkozó módosító javaslatot támogatta az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága. A mihazánkos Szabadi István azzal indokolta a módosítót, hogy az eljárások egységes felfüggesztése ismételten nehéz helyzetbe hozhatná az adósok nagy részét.

Benyújtotta a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot a Tisza egyik képviselője. Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt frakcióvezető-helyettese az indoklásban a többi között azt írja: a hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált, valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A Fidesz továbbra is tiltakozik a szervezet felszámolása ellen.

Benyújtotta a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok betiltásáról szóló törvényjavaslatot a Tisza Párt három országgyűlési képviselője. Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölte az indítványt, a reklámszövetség viszont egyeztetést szorgalmaz.

Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről, a mai bemutatkozó találkozó után. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter közösségi oldalán azt írta: a minisztériuma partnerként tekint az önkormányzatokra. Eközben bejelentették, hogy Szita Károlyt Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester váltja a Megyei Jogú Városok Szövetségének élén.

Az uniós pénzekből legalább 35 új InterCity-motorvonatot tud beszerezni a MÁV, ami országosan érezhető InterCity flottacserét jelent – közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid közösségi oldalán azt írta: a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot. Az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak.

Veszteséggel zárta a 2025-ös évet a három régóta működő akkumulátorgyár Magyarországon – összesített a 444.hu. A három gyár összbevétele negyedével esett vissza, a 2024-es mintegy 2.500 milliárd forintról a 2025-ös 1823 milliárd forintra.

Vendégmunkás-stopot követel a Mi Hazánk Mozgalom. Az ellenzéki párt munkaügyi kabinetjének vezetője szerint a kormányzat annak ellenére nem lépett az ügyben, hogy a Tisza Párt korábban ígéretet tett erre.

Leváltották a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját. Vetési Iván helyére Simon Lajost nevezték ki. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter Facebook-oldalán azt közölte: az elmúlt napokban új vezetők kerültek a a Digitális Magyarország Ügynökség, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt, és a Digitális Kormányzati Ügynökség élére.

Menesztette a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét is a belügyminiszter. Terdik Tamást helyét Baricska Norbert Tamás rendőr ezredes veszi át. Terdik Tamás 2018 óta volt Budapest rendőrfőkapitánya.

Csaknem teljesen biztosnak nevezte a gyermekvédelmi államtitkár, hogy a javítóintézetek visszakerülnek a gyermekvédelembe – írja a HVG. Gyurkó Szilvia egy nemzetközi gyermekjogi konferencián úgy fogalmazott: a szaktárca már dolgozik terve megvalósításán.

Felmentette az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját, Csató Gábort az egészségügyi miniszter. Feladatait Constantinovits Miklós látja el megbízott kinevezettként, amíg a főigazgatói pályázatot ki nem írják. Kiderült az is, hogy kiírják a pályázatot a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára.

A Fidesz fellép a közigazgatásban zajló elbocsátások ellen. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs vezetője úgy fogalmazott: a Fidesz-Védvonal jogi segítséget nyújt azoknak a központi közigazgatásban dolgozóknak, akik szerinte a Tisza-kormány politikai tisztogatásának áldozataivá váltak.

Széles körű párbeszéd indult a Velencei-tó megmentéséért – közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László Facebook-oldalán azt írta a szakértői javaslatok alapján a legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a part menti környezet teljes körű rendezése.

Megújul a Hajógyári szigetre vezető Óbudai K-híd, a Budapest Közút elindította a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. Sikeres lebonyolítás esetén a munkálatok 2026 őszén elindulhatnak, és várhatóan 2027- re fejeződnek be.

Az ukrán elnök szerint nagy hatótávolságú ukrán drónok csapódtak be egy szentpétervári olajtárolóba. A balti-tengeri kikötővárosban ma tartanak nemzetközi gazdasági fórumot Vlagyimir Putyin orosz elnök részvételével.

Irán drónokkal támadta Kuvait nemzetközi repülőterét, egy ember meghalt, 63-an megsebesültek. A repülőteret a korábbi támadások után április végén kezdték el megnyitni, a most lebombázott 1-es terminált két nappal korábban nyitották újra, most hatalmas lyuk tátong az épület tetején. Irán Bahreint is támadta.