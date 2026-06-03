A DÁP-tól az e-szja-ig: vezetőcserék az állami digitális szolgáltatások cégeinek élén

A digitális fejlesztésekért felelős állami társaságok működésének áttekintését követően az érintett szervezetek vezetői struktúrájának megújításáról döntött a kormány – közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Facebook-oldalán.

Tanács Zoltán azt írta, hogy az elmúlt napokban új vezetők kerültek

a Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ),

a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ), és

a Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ)

élére.

A DMÜ vezérigazgatói feladatait Both András helyett Néz Péter látja el; a szakember több mint két évtizedes nemzetközi és hazai vezetői tapasztalattal rendelkezik az informatika, a digitalizáció és a kiberbiztonság területén – közölte a miniszter. Hozzátette, hogy Néz Péter korábban a General Electric globális kiberbiztonsági központját vezette az Egyesült Államokban, hosszú éveken át dolgozott Németországban, majd a MOL-csoport informatikai és digitalizációs területeit irányította.Az elmúlt két évben szabadúszó tanácsadóként dolgozott, széles körű tapasztalattal rendelkezik nagyléptékű digitális fejlesztések és szervezeti átalakítások megvalósításában – írta Tanács Zoltán.

A NISZ élén Vetési Ivánt váltja Simon Lajos, aki több mint 25 éves nemzetközi és hazai informatikai vezetői tapasztalattal rendelkezik. Korábban a Richter Gedeon Nyrt. informatikai igazgatója volt, ahol globális IT-, kiberbiztonsági és digitális transzformációs területekért felelt, ezt megelőzően pedig vezető pozíciókat töltött be többek között a MSCI, a British Telecom és a Takarékinfo szervezetében – tájékoztatott a miniszter. Hozzátette, a szakember elmúlt években jelentős tapasztalatot szerzett nagyvállalati és kritikus infrastruktúrákat érintő digitális fejlesztések, információbiztonság, IT-üzemeltetés és szervezeti átalakítások területén.

Tanács Zoltán úgy folytatta a bejegyzést, hogy a DKÜ élén Lenkei Mirtillt, a társaság eddigi gazdasági vezérigazgató-helyettese, Kovács Miklós megbízott vezérigazgató váltja.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az új vezetők első feladata a cégek teljeskörű átvilágítása, amelyet már el is kezdtek; az átadás-átvétel mindegyik cégben zökkenőmentesen lezajlott.

„Bízom abban, hogy szakmai tapasztalatuk és nemzetközi gyakorlatuk hozzájárul a digitális állami szolgáltatások fejlesztéséhez, az informatikai rendszerek hatékony működtetéséhez, valamint a kormány technológiai és innovációs célkitűzéseinek sikeres megvalósításához” – fogalmazott Tanács Zoltán.

Megjegyezte:

a kormány célja, hogy olyan legyen az állami szolgáltatásokat használni, mint mobiltelefonon bankolni vagy ételt rendelni: egyszerű, gyors, olcsó, élményszerű, és legfőképp olyan, ahol az állam szolgál, szolgáltat és az emberekért van,

ahol minden informatikára költött adóforint megfelelően hasznosul – tette hozzá.