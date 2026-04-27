Újabb járatritkítás jön a dráguló kerozin miatt

A bejelentett járattörlés a légicég menetrendjének körülbelül 2 százalékát érinti. Más légitársaságokhoz hasonlóan a Transavia már korábban megemelte jegyárait a magas kerozinárak miatt, átlagosan körülbelül 10 euró felárat számítva fel járatonként.

A járattörlések által érintett utasok ingyenes átfoglalás, utalvány vagy a jegyük teljes visszatérítése között választhatnak. A holland fogyasztóvédelmi hatóság korábban azt tanácsolta az utasoknak, hogy a visszatérítés helyett inkább foglalják át járatukat, mert egy új jegy mindenképpen drágább lesz - közölte a hírportál.

A Transavia anyavállalata, a KLM holland légitársaság április közepén 160 európai járatának törlését jelentette be a megemelkedett kerozinárak miatt.

A járattörlések olyan úti célokat érintenek, amelyeket a KLM naponta többször is kiszolgál, így a változások által érintett utasokat a következő elérhető járatra helyezik át.

Világszerte gondban a légiközlekedés az iráni háború, a Hormuzi-szoros lezárása utáni energiaválság miatt.