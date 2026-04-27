2026. április 27. hétfő Zita
Kerozint tankoló repülőgép szárnya naplementében // Amazing sunset at the airport. Refueling of the airplane before flight.
Nyitókép: Chalabala/Getty Images/iStockphoto

Újabb járatritkítás jön a dráguló kerozin miatt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Járatainak ritkítását jelentette be a Transavia holland tulajdonú diszkont légitársaság hétfőn, a magas kerozinárak miatt egyelőre májusban és júniusban indít kevesebb repülőgépet a légicég fő bázisáról, az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtérről.

A bejelentett járattörlés a légicég menetrendjének körülbelül 2 százalékát érinti. Más légitársaságokhoz hasonlóan a Transavia már korábban megemelte jegyárait a magas kerozinárak miatt, átlagosan körülbelül 10 euró felárat számítva fel járatonként.

A járattörlések által érintett utasok ingyenes átfoglalás, utalvány vagy a jegyük teljes visszatérítése között választhatnak. A holland fogyasztóvédelmi hatóság korábban azt tanácsolta az utasoknak, hogy a visszatérítés helyett inkább foglalják át járatukat, mert egy új jegy mindenképpen drágább lesz - közölte a hírportál.

A Transavia anyavállalata, a KLM holland légitársaság április közepén 160 európai járatának törlését jelentette be a megemelkedett kerozinárak miatt.

A járattörlések olyan úti célokat érintenek, amelyeket a KLM naponta többször is kiszolgál, így a változások által érintett utasokat a következő elérhető járatra helyezik át.

Világszerte gondban a légiközlekedés az iráni háború, a Hormuzi-szoros lezárása utáni energiaválság miatt.

Igazi politikai „nagyágyúk” távoznak most a Parlamentből – íme az üzenetük, és a reakciók

Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát – ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be szombaton. Azt is közölte: Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője. Aztán kiderült, hogy a KDNP vezetői, köztük Semjén Zsolttal, sem ülnek be a parlamentbe, mint ahogy a Fideszből Kósa Lajos és Bánki Erik sem. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök szerint Orbán Viktor továbbra sem képes felelősséget vállalni. Reakciók, további részletek.
 

Megerősítették a hírt: vízre szállt a több tízezer tonnás csúcshajó, amely teljesen átírhatja a tengeri erőviszonyokat

Kína első, 076-os osztályú kétéltű támadóhajója, a Szecsuán elhagyta Sanghajt. A hajó a Dél-kínai-tengeren megkezdte első, régiók közötti tengeri próbaútját. Ezzel jelentős lépést tett a hadrendbe állítás és a kínai haditengerészet erőkivetítési képességeinek bővítése felé - számolt be az Army Recognition.

Már régen nem csak járműveket árulnak az ázsiai gyártók: ez a titok rejtőzik a brutális sikerük mögött

A kiállítási csarnokokban a kínai márkák domináltak. A BYD teljes márkaportfólióját, köztük a Dynasty, a Denza, a Jangvang és a Fangcsengpao almárkákat is felvonultatta.

Trump says he 'wasn't worried' during shooting, with suspect due to appear in court

In an interview after the shooting, President Trump says: "I wasn’t worried. I understand life. We live in a crazy world."

