ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.48
usd:
310.93
bux:
136308.24
2026. április 22. szerda
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Lufthansa német légitársaság koronavírus-járvány miatt munka nélkül maradt gépei vesztegelnek a frankfurti repülőtéren 2020. április 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Armando Babani

Légi közlekedés: a Lufthansa kezdi a „vérengzést”, rengeteg nyári járatot töröltek

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Húszezer nyári járatot töröl a Lufthansa az elszálló üzemanyagárak miatt. Az iráni háború miatt emelkedő energiaárak miatt más légitársaságok is járatokat törölnek vagy árat emelnek.

A nyár folyamán 20 ezer rövid távú járatot töröl a Lufthansa, miután az üzemanyagárak meredek emelkedése miatt veszteségessé váltak számára – írja a hvg.hu a BBC alapján. A légitársaság jelezte: az utasok „továbbra is hozzáférhetnek a globális útvonalhálózathoz, különösen a távolsági járatokhoz”. A lépéssel körülbelül 40 ezer tonna repülőgép-üzemanyagot takaríthatnak meg.

A Lufthansa mellett a KLM-France és a Delta is ideiglenes járattörléseket jelentett be. Más társaságok a jegyárak emelésével igyekeznek fenntarthatóvá tenni a járataikat.

A repülőgép-üzemanyagok ára az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának kezdete óta nagyjából megduplázódott, mivel a konfliktus az energiahordozók kitermelését és szállítását is nagyban akadályozza a Közel-Keleten. Az Öböl-térség a repülőgép-üzemanyagok egyik fő forrásközpontja, amely Európa importjának közel felét szolgáltatja. Ennek nagy része konkrétan a Hormuzi-szoroson keresztül érkezik, amelyet Irán az amerikai–izraeli támadásra válaszul lezárt.

A Nemzetközi Energiaügynökség a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy Európában heteken belül elfogyhat a repülőgép-üzemanyag,

bár az Egyesült Királyság kormánya és a légitársaságok szerint nincsenek kritikus ellátási zavarok.

A Lufthansa múlt héten jelentette be azt is, hogy felgyorsítja leányvállalata, a CityLine európai járatainak végleges megszüntetését, annak 27 repülőgépét pedig a forgalomból is kivonja. Ezt akkor a jelentősen megnövekedett kerozinárakkal és „munkaügyi vitákból eredő további terhekkel” indokolták.

Mint közölték, a járatcsökkentések „első 120” tételét már kedden törölték is. Az érintett útvonalak között szerepelnek például Frankfurtból Lengyelországba, illetve Norvégiába tartó járatok.

Kezdőlap    Külföld    Légi közlekedés: a Lufthansa kezdi a „vérengzést”, rengeteg nyári járatot töröltek

lufthansa

járattörlés

kerozin

energiaválság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Azbesztkatasztrófa Szombathelyen – drámai információkat osztott meg a polgármester
első intézkedések

Azbesztkatasztrófa Szombathelyen – drámai információkat osztott meg a polgármester
Itt van a leköszönő kormány utolsó, és az új kabinet első veszélyhelyzete: Szombathelyen százezer tonna kőzúzalékról derült ki, hogy osztrák bányákból származó azbesztet tartalmaz, amely az utakról a levegőbe kerülve súlyosan veszélyes az emberi egészségre. A településen rendkívüli intézkedéseket vezettek be – nyilatkozta Nemény András polgármester az InfoRádió kérdésére. A baj nagyon nagy, egyes helyeken az azbeszttartalom százszorosa, vagy ennél is nagyobb a megengedett mértéknek.
VIDEÓ
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.22. szerda, 18:00
Tálas Péter
Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tűz alatt Zaporizzsja és Harkiv, indulhat a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Egy személy meghalt, egy másik pedig megsérült, miután Oroszország a közlekedési infrastruktúrát támadta Ukrajna Zaporizzsja régiójában. Harkiv Szlobidszkij kerületét ugyancsak csapás érte, mára virradóra ott is egy infrastrukturális létesítmény ellen hajtottak végre dróntámadást - számol be az Ukrinform. A Dennik N közben arról ír: Magyarország és Szlovákia megerősítette, hogy amennyiben újraindul az orosz olajszállítás a Barátság vezetéken keresztül, mindkét ország támogatni fogja az EU Kijevnek nyújtandó hitelét és a 20. szankciócsomagot Oroszország ellen - ezt Petr Macinka cseh külügyminiszter jelentette ki az uniós külügyminiszterek luxemburgi találkozója után. Volodimir Zelenszkij tegnap este közölte, többé nincs alap a finanszírozási csomag blokkolására, mivel Ukrajna betartotta az egyezség rá eső részét, és megjavította az olajvezetéket. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy Ervin: tűz ütött ki az iváncsai akkugyárban, több dolgozó is füstmérgezéssel került kórházba

A történtek miatt levélben fordult a cég vezetéséhez, amelyben részletes tájékoztatást kért a tűzeset körülményeiről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

The Islamic Revolutionary Guard Corps says it is escorting the seized ships to the Iranian coast. Earlier, Donald Trump said he was extending the US-Iran ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 22. 17:35
Energiautalványok, uniós szintre emelt tagállami olajkoordináció – lépések energiaválság idejére
2026. április 22. 17:04
A karmester majdnem tönkre vágott egy 3 millió dolláros hegedűt – videó
×
×