Légi közlekedés: a Lufthansa kezdi a „vérengzést”, rengeteg nyári járatot töröltek

A nyár folyamán 20 ezer rövid távú járatot töröl a Lufthansa, miután az üzemanyagárak meredek emelkedése miatt veszteségessé váltak számára – írja a hvg.hu a BBC alapján. A légitársaság jelezte: az utasok „továbbra is hozzáférhetnek a globális útvonalhálózathoz, különösen a távolsági járatokhoz”. A lépéssel körülbelül 40 ezer tonna repülőgép-üzemanyagot takaríthatnak meg.

A Lufthansa mellett a KLM-France és a Delta is ideiglenes járattörléseket jelentett be. Más társaságok a jegyárak emelésével igyekeznek fenntarthatóvá tenni a járataikat.

A repülőgép-üzemanyagok ára az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának kezdete óta nagyjából megduplázódott, mivel a konfliktus az energiahordozók kitermelését és szállítását is nagyban akadályozza a Közel-Keleten. Az Öböl-térség a repülőgép-üzemanyagok egyik fő forrásközpontja, amely Európa importjának közel felét szolgáltatja. Ennek nagy része konkrétan a Hormuzi-szoroson keresztül érkezik, amelyet Irán az amerikai–izraeli támadásra válaszul lezárt.

A Nemzetközi Energiaügynökség a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy Európában heteken belül elfogyhat a repülőgép-üzemanyag,

bár az Egyesült Királyság kormánya és a légitársaságok szerint nincsenek kritikus ellátási zavarok.

A Lufthansa múlt héten jelentette be azt is, hogy felgyorsítja leányvállalata, a CityLine európai járatainak végleges megszüntetését, annak 27 repülőgépét pedig a forgalomból is kivonja. Ezt akkor a jelentősen megnövekedett kerozinárakkal és „munkaügyi vitákból eredő további terhekkel” indokolták.

Mint közölték, a járatcsökkentések „első 120” tételét már kedden törölték is. Az érintett útvonalak között szerepelnek például Frankfurtból Lengyelországba, illetve Norvégiába tartó járatok.