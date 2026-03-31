2026. március 31. kedd Árpád
Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) által közreadott képen szárazföldi rakétavetõkkel tengeri célpontokra lõ egy katonai egység a Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel összekötõ Hormuzi-szoros déli partjainál tartott iráni hadgyakorlaton 2026. február 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Sepahnews

Olaj-vészforgatókönyv készülhet az EU-ban

Infostart / MTI

A dán biztos szorgalmazta ezt egy rendkívüli tanácskozáson.

Tekintettel a közel-keleti konfliktusból és a Hormuzi-szoros lezárásából eredő piaci bizonytalanságra, a tagállamoknak időben és összehangoltan szükséges előkészülniük az olaj- és finomított kőolajtermékek ellátásának biztosítására – közölte Dan Jorgensen energiaügyekért felelős uniós biztos kedden.

A tagországok energiaügyekért felelős minisztereinek rendkívüli, videókonferencia keretében tervezett keddi tanácskozását megelőzően Jorgensen közölte: az Európai Unió ellátásbiztonsága továbbra is garantált, de fel kell készülni a nemzetközi energiakereskedelem elhúzódó zavaraira. Már most cselekedni kell – szögezte le.

A tanácskozásra készülő miniszternek címzett levélben az uniós biztos a koordináció szükségességét hangoztatta, valamint azt, hogy a tagországok fontolják meg a keresletmegtakarítási intézkedések előmozdítását, különös tekintettel a közlekedési ágazatra. Emlékeztetett továbbá a tagállamok azon kötelezettségére, hogy olajkészleteket tartsanak fenn, és vészhelyzeti terveket dolgozzanak ki az ellátásbiztonságot veszélyeztető incidensek esetére.

Elengedhetetlennek nevezte a felügyeletet, a gyors információmegosztást és a koordinációt, majd leszögezte: a kőolajellátás és az ipar területén bekövetkező kockázatokat vagy lényeges változásokat, beleértve a kereskedelmi készletek csökkenését is, nyomon kell követni, azokról értesíteni az Európai Bizottságot a folyamatos értékelés és az összehangolt fellépés érdekében.

A tagállamoknak tartózkodniuk kell az olyan intézkedések meghozatalától, amelyek növelhetik az üzemanyag-fogyasztást, korlátozhatják a kőolajtermékek szabad áramlását vagy visszatarthatják az uniós finomítói termelést. A kőolajtermékek uniós elérhetőségének szavatolására a nem vészhelyzeti finomítói karbantartásokat pedig el kell halasztani – írta.

A bioüzemanyagok elterjedésének növelése segíthet a fosszilis kőolajtermékek helyettesítésében és enyhítheti a piacra nehezedő nyomást – tette hozzá levelében az uniós energiaügyi biztos.

Trump elérte legfőbb célját, Irán hajlandó befejezni a háborút – Híreink az iráni konfliktusról kedden

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, és olajszivárgás sem történt. Dubaj városát is támadta Irán: rakétákat lőtt ki rá, több robbanást is lehetett hallani. Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter keddi tájékoztatójában azt mondta, Donald Trump amerikai elnök megállapodást akar kötni Iránnal, de ha a perzsa állam ebbe nem megy bele, még intenzívebb háború jön. Az esti órákban Irán elnöke kijelentette, hogy országa kész befejezni a háborút, amennyiben elegendő garanciát kap. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Te is tanulsz valamilyen idegen nyelvet? Ezekre a dolgokra mindenképp figyelj oda - a Duolingo kevés lesz

A folyamat egyik legfontosabb lépése a világos célok kitűzése.

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

