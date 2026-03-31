Traffic, captured with blurred motion, rush along the main avenue lined with skyscrapers in the business district in Indonesia capital city.
Nyitókép: AsianDream/Getty Images

Üzemanyag-fejadagot vezetnek be Indonéziában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Dél-afrikai Köztársaságban csökkentik az üzemanyagokra kivetett adót, Indonéziában maximálják az egy gépjárműnek kiadható üzemanyag mennyiségét és rögzítik az árakat az emelkedő benzinárak miatt.

A dél-afrikai kormány kedden bejelentette, hogy egyhónapos időtartamra csökkenti az üzemanyagokra kivetett adókat, ennek ellenére a közel-keleti háború hatására 40 százalékkal nőtt a dízel ára.

Az intézkedést április 1-jén, az új üzemanyagárak életbe lépése előtt egy nappal jelentették be, költsége havonta 6 milliárd rand (118 milliárd forint).

A benzin 15 százalékkal drágul, de még így is olcsóbb a gázolajnál, ami 21,11 rand (419 forint) lesz. A gázolaj a 3 randos adócsökkentés ellenére is 7 randdal kerül majd többe az áremelés után.

Az áremelkedés érinti majd a bányászatot és a mezőgazdaságot, Afrika legnagyobb gazdaságának vezető ágazatait.

Indonéziában "fejadagot" vezetnek be,

és maximálják az üzemanyagok fogyasztói árát, továbbá heti egy napi távmunkát rendeltek el a tisztviselők számára, hogy megóvják a készletet a közel-keleti háború okozta áremelkedéssel szemben.

"Április 1-jétől az üzemanyag-ellátás biztosítása érdekében a kormány rögzíti az árakat, és 50 literben maximálja az egy gépjárműnek kiadható üzemanyagot" - közölték. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy ne essen pánikba "az azonnali áremelkedésre vonatkozó hamis hírek hallatán".

Az intézkedések szerdán lépnek életbe, és két hónap múlva felülvizsgálják őket.

A kormány szerint az intézkedések révén várhatóan 7,1-7,6 milliárd dollárt (2357-2523 milliárd forint) lehet megtakarítani.

A kőolajtermelő, de földgázimportőr Indonézia államilag támogatja az egyéni fogyasztók részére eladott üzemanyagok árát. A támogatás összesen évi 12,3 milliárd dollárt (4080 milliárd forint), a 2026. évi költségvetés mintegy 5 százalékát teszi ki.

Az etióp hatóságok is elismerték az üzemanyaghiányt, és egyes járműveket előnyben részesítenek. A mintegy 130 millió lakosú kelet-afrikai országban napok óta hosszú sorok állnak a benzinkutaknál.

Etiópia a teljes üzemanyag-szükségletét importból fedezi, a szállítmányok Dzsibuti kikötőjén keresztül érkeznek.

A kereskedelmi minisztérium bejelentette, hogy egyes járművek, így a fontos árucikkeket szállító teherautók, a traktorok és a tömegközlekedési járművek keddtől előnyt élveznek a benzinkutaknál.

Az addisz-abebai hatóságok közölték, hogy a közel-keleti háború és a bizonytalanság miatt a napi gázolajellátás 9,2 millió literről 4,5 millió literre csökkent.

A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy "takarékoskodjon az üzemanyaggal, járjon inkább gyalog, használja a tömegközlekedést, és részesítse előnyben a megújuló energiaforrásokat".

Több mint 26 százalékkal emelkedtek a bruttó keresetek januárban a KSH közlése szerint. Ebben azonban szerepet játszott az, hogy januárban fizették ki a fegyverpénzt. Ha ezt a tételt nem számítjuk bele a statisztikába, akkor idén az év első hónapjában a nettó medián kereset 420 200 forintot tett ki, ami 12,5 százalékos növekedés – mondta az InfoRádiónak a Portfolio elemzője.
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Ázsiában negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában és Amerikában azonban már pozitív volt a hangulat, miután éjjel olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA. Estére vastag pluszba kerültek az amerikai indexek, miután a kiszivárgó hírek szerint Irán akár tárgyalna a háború lezárásáról, az irányadó amerikai indexek végül 2-3 százalékos pluszban zártak.

Tudd meg, kinek jár az OEP egyszeri segély 2026-ban! Mutatjuk az egészségügyi okokból igényelhető támogatás feltételeit, és az igénylés menetét.

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

