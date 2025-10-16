ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.8
usd:
333.44
bux:
103065.51
2025. október 16. csütörtök Gál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök beszél az Apple Inc. amerikai számítástechnikai vállalat hazai beruházást bejelentő sajtóértekezletén a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 6-án. A multinacionális nagyvállalat további 100 milliárd dolláros gyártóbázis-befektetést jelentett be az Egyesült Államokban a 2025-ben már 500 milliárd dollárra tett ígéret felett. A bejelentés része annak a kormányzati törekvésnek, amely egy úgynevezett amerikai gyártási program létesítésével előmozdítja az Apple ellátási láncának és gyártásfolyamatainak áttelepítését az Egyesült Államokba.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Bonnie Cash

Donald Trump Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal

Infostart

Az amerikai elnök azt írta a Truth Social oldalán, hogy „nagyon eredményes” telefonbeszélgetésen van túl Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, csütörtökön „nagy előrehaladást” értek el az ukrajnai háború ügyében.

A megbeszélés Trump bejegyzése szerint több mint két órán át tartott, az amerikai elnök jónak és produktívnak titulálta az egyeztetést. Jövő héten magas rangú küldöttségek fognak egyeztetni a részletekről, ezen a találkozón Marco Rubio amerikai külügyminiszter is részt fog venni.

A budapesti találkozónak egyelőre nincs időpontja. Az amerikai elnök azt írta, a cél, hogy véget vessenek az ukrajnai „dicstelen” háborúnak.

Trump pénteken tervezi megvitatni a hívás tartalmát – mnt írta, sok más fontos kérdés mellett – a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, de úgy véli, csütörtökön Vlagyimir Putyinnal „nagy előrelépés történt”.

Az elnök szerint a közel-keleti siker segíteni fog a tárgyalásokban az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárásáról.

Beszámolt még arról, hogy Putyin megköszönte Melania Trump first ladynek „a gyermekekért folytatott tevékenységét… és azt mondta, hogy ez folytatódni fog”, és hogy a két vezető az Oroszország és az Egyesült Államok közötti kereskedelemről is tárgyalt, valamint arról, hogy újranyissák a diplomáciai kapcsolatokat.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal

budapest

donald trump

találkozó

vlagyimir putyin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal

Donald Trump Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal

Az amerikai elnök azt írta a Truth Social oldalán, hogy „nagyon eredményes” telefonbeszélgetésen van túl Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, csütörtökön „nagy előrehaladást” értek el az ukrajnai háború ügyében.
 

Orbán Viktor máris reagált a budapesti Trump–Putyin-egyeztetés hírére

Itt az első orosz reakció a budapesti Trump-Putyin találkozó hírére

Éles orosz–amerikai üzengetés a pénteki Trump–Zelenszkij-csúcs előtt

VIDEÓ
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.17. péntek, 18:00
Hubai Imre
az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így reagált a forint a budapesti Trump-Putyin csúcstalálkozó hírére

Így reagált a forint a budapesti Trump-Putyin csúcstalálkozó hírére

Az utóbbi napok erősödése után csütörtökön a lélektanilag is fontos 390-es szint alá erősödött a forint az euróval szemben. A múlt héten a kormány és a jegybank között kezdődött üzengetés lökte felfelé kicsit az árfolyamot, azóta viszont nem jöttek újabb aggasztó nyilatkozatok, így oldódni látszik a feszültség, este pedig mintha még a Budapesten rendezendő Trump-Putyin csúcstalálkozó is megmozgatta volna a forintot. A nemzetközi monetáris politika aktualitásaival és a forint árfolyamával foglalkozik majd következő Signature klubunk október 21-én.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy bajban a magyar gazdaság? Komoly figyelmeztetés érkezett, erre oda kell figyelni

Nagy bajban a magyar gazdaság? Komoly figyelmeztetés érkezett, erre oda kell figyelni

A Fitch Ratings frissített elemzésében lefelé módosította Magyarország gazdasági növekedési kilátásait, miközben a költségvetési hiány csak 2027-ben csökkenhet 4 százalék alá.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he will meet Putin in Hungary for Ukraine talks after 'very productive' phone call

Trump says he will meet Putin in Hungary for Ukraine talks after 'very productive' phone call

The US president, who is due to host Ukraine's Volodymyr Zelensky on Friday, says there will be fresh US-Russia talks with "high level advisors" next week.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 16. 19:55
Itt az első orosz reakció a budapesti Trump-Putyin találkozó hírére
2025. október 16. 19:03
Vlagyimir Putyin fordulatot vázolt olaj- és energiaügyben
×
×
×
×