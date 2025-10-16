Donald Trump Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal

A megbeszélés Trump bejegyzése szerint több mint két órán át tartott, az amerikai elnök jónak és produktívnak titulálta az egyeztetést. Jövő héten magas rangú küldöttségek fognak egyeztetni a részletekről, ezen a találkozón Marco Rubio amerikai külügyminiszter is részt fog venni.

A budapesti találkozónak egyelőre nincs időpontja. Az amerikai elnök azt írta, a cél, hogy véget vessenek az ukrajnai „dicstelen” háborúnak.

Trump pénteken tervezi megvitatni a hívás tartalmát – mnt írta, sok más fontos kérdés mellett – a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, de úgy véli, csütörtökön Vlagyimir Putyinnal „nagy előrelépés történt”.

Az elnök szerint a közel-keleti siker segíteni fog a tárgyalásokban az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárásáról.

Beszámolt még arról, hogy Putyin megköszönte Melania Trump first ladynek „a gyermekekért folytatott tevékenységét… és azt mondta, hogy ez folytatódni fog”, és hogy a két vezető az Oroszország és az Egyesült Államok közötti kereskedelemről is tárgyalt, valamint arról, hogy újranyissák a diplomáciai kapcsolatokat.