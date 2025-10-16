ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor máris reagált a budapesti Trump–Putyin-egyeztetés hírére

Infostart

A miniszterelnök sokat sejtető bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán.

Budapesten találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin – jelentette be az amerikai elnök csütörtökön, miután telefonon egyeztetett az orosz államfővel. Cikkünk itt olvasható.

Orbán Viktor kormányfő két mondattal reagált a hírre a Facebook-oldalán: „Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van!”

Ezzel utalhatott akár arra is, hogy Trump csütörtöki közlése szerint pénteken vitatja meg a Fehér Házban a Vlagyimir Putyinnal folytatott hívásának tartalmát az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel.

