2025. október 17. péntek
Johann Wadephul német külügyminiszter a sajtó képviselőinek nyilatkozik a nemzetközi békefenntartó missziókról szóló, miniszteri szintű ENSZ-találkozó kezdete előtt Berlinben 2025. május 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Német külügyminiszter: elfogadható Putyin budapesti látogatása

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Üdvözölte pénteken Johann Wadephul német külügyminiszter a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között Budapestre tervezett újabb találkozót.

„Alapvetően jó fejleménynek tartom, hogy a tárgyalások végre folytatódnak” – mondta Wadephul újságíróknak Ankarába tartó repülőútja alatt.

A német miniszter méltatta az amerikai elnök erőfeszítéseit a gázai békemegállapodás megkötése érdekében, és kiemelte: a csütörtökön bejelentett budapesti csúcstalálkozó Trump „egyértelmű szándékát jelzi, hogy elősegítse az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalási folyamat megkezdését”.

Amikor arról kérdezték, helyénvalónak tartja-e, hogy egy uniós tagállam fogadja Putyint, Wadephul úgy válaszolt: „Amíg a találkozó célja a béketárgyalások előmozdítása, addig ez elfogadható”. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a korábbi, alaszkai Trump–Putyin csúcstalálkozó „kudarca” rámutatott arra, hogy a békefolyamat előmozdításához egyértelmű lépésekre van szükség.

Később, már Törökországban nyilatkozva a miniszter hozzátette: Ukrajnát is be kell vonni a budapesti találkozón hozandó döntésekbe. ”A budapesti tárgyalásokat az alaszkai tárgyalások utáni második kísérletnek tekintem arra vonatkozóan, hogy végre meggyőzzük Putyint arról, hogy komolyan tárgyaljon Ukrajnával” – fogalmazott. ”Ukrajna ragaszkodni fog ehhez, és ebben teljes mértékben számíthat Németország támogatására” – tette hozzá.

Trump pénteken a washingtoni Fehér Házban fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki abban bízik, hogy az amerikai elnök engedélyezi a Tomahawk típusú, hosszú hatótávolságú robotrepülőgépek eladását Ukrajnának. Wadephul ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Úgy gondolom, hogy egyrészt fontos ajánlatot tenni a tárgyalások megtartása érdekében, másfelől azt is világossá kell tenni, hogy mi lenne az alternatíva”.

Kezdőlap    Külföld    Német külügyminiszter: elfogadható Putyin budapesti látogatása

budapest

németország

donald trump

vlagyimir putyin

johann wadephul

trump-putyin-csúcs

