Itt az első orosz reakció a budapesti Trump-Putyin találkozó hírére

Infostart

Budapestre tervez találkozót Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök.

A hírt Trump jelentette be a Truth Social közösségi oldalán, nem sokkal később Orbán Viktor miniszterelnök is reagált. Az amerikai elnök pénteken egyeztet a több mint kétórás csütörtöki tárgyalásáról Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a Fehér Házban.

Vlagyimir Putyin különmegbízottja, Kirill Dmitrijev X-bejegyzése szerint a telefonbeszélgetés produktív és pozitív volt. A következő lépések „világosak” – olvasható a Donald Trump Truth Social-posztjáról készült kép mellett.

Megosztotta Orbán Viktor X-bejegyzését is, amelyben a kormányfő örömének kifejezése mellett kijelentette, hogy Magyarország készen áll otthont adni a találkozónak.

Dmitrijev az orosz szuverén vagyonalap vezetője, az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások rendszeres résztvevője.

Donald Trump Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal

Donald Trump Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal

Az amerikai elnök azt írta a Truth Social oldalán, hogy „nagyon eredményes” telefonbeszélgetésen van túl Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, csütörtökön „nagy előrehaladást” értek el az ukrajnai háború ügyében.
 

Orbán Viktor máris reagált a budapesti Trump–Putyin-egyeztetés hírére

Itt az első orosz reakció a budapesti Trump-Putyin találkozó hírére

Éles orosz–amerikai üzengetés a pénteki Trump–Zelenszkij-csúcs előtt

