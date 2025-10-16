Itt az első orosz reakció a budapesti Trump-Putyin találkozó hírére

A hírt Trump jelentette be a Truth Social közösségi oldalán, nem sokkal később Orbán Viktor miniszterelnök is reagált. Az amerikai elnök pénteken egyeztet a több mint kétórás csütörtöki tárgyalásáról Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a Fehér Házban.

Vlagyimir Putyin különmegbízottja, Kirill Dmitrijev X-bejegyzése szerint a telefonbeszélgetés produktív és pozitív volt. A következő lépések „világosak” – olvasható a Donald Trump Truth Social-posztjáról készült kép mellett.

Megosztotta Orbán Viktor X-bejegyzését is, amelyben a kormányfő örömének kifejezése mellett kijelentette, hogy Magyarország készen áll otthont adni a találkozónak.

Hungary ?? has been the voice of reason in Europe and a peacemaker. ?️ https://t.co/2uSESS6DR1 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025

Dmitrijev az orosz szuverén vagyonalap vezetője, az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások rendszeres résztvevője.