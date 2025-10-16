Budapesti találkozó előtt – Volodimir Zelenszkij Washingtonból üzent a tárgyalásokról

ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 16. csütörtök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megérkezik Washingtonba 2025. október 16-án, hogy másnap a Fehér Házban tárgyaljon Donald Trump amerikai elnökkel.
Nyitókép: X/Volodymyr Zelenskyy

Volodimir Zelenszkij már Washingtonból üzent

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök magyar idő szerint csütörtök este fél tíz körül érkezett Washingtonba. Pénteken tárgyal Donald Trump amerikai elnökkel – a megbeszélésnek fontos része lesz a Budapestre tervezett Trump-Putyin találkozó ügye.

„Már Washingtonban vagyok” – írta az X-en, ahol egy videót is közzétett, amelyen az látszik, ahogy kiszáll a repülőgépéből.

A pénteki, Donald Trumppal való találkozójára előretekintve Zelenszkij reményét fejezte ki, hogy a „terror és a háború” megfékezésére irányuló „lendület” – amely „jól működött a Közel-Keleten” – segíteni fog az ukrajnai háború befejezésében. Hasonló véleményt fogalmazott meg korábban az amerikai elnök, amikor bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapestre terveznek találkozót, melynek célja az ukrajnai háború lezárása.

„Putyin biztosan nem bátrabb, mint a Hamász vagy bármely más terrorista” – mondta még Zelenszkij, hozzátéve, hogy „az erő és az igazságosság nyelve” Oroszország ellen is működni fog.

A Telegramon az ukrán elnök kijelentette: Moszkva csak azután „siet” a párbeszéd felfrissítésével, „miután hallott a Tomahawkokról”.

A Budapestre tervezett amerikai-orosz elnöki találkozó bejelentéséről itt írtunk, további részletekre orosz közlésből derült fény, erről itt olvashatnak. Orbán Viktor először örömét fejezte ki a hír kapcsán, majd telefonon egyeztetett Donald Trumppal.

Újabb részletek: a Tomahawk rakéták ügye is szóba került a Trump–Putyin tárgyaláson
Elromlott a hangulat Amerikában - Új csúcson az arany

Strasbourg karácsonyi vásár 2025: hamarosan nyit a strasbourgi adventi vásár a karácsony fővárosában

Trump says he will meet Putin in Hungary for Ukraine talks after 'very productive' phone call

