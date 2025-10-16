Budapesti találkozó előtt – Volodimir Zelenszkij Washingtonból üzent a tárgyalásokról

„Már Washingtonban vagyok” – írta az X-en, ahol egy videót is közzétett, amelyen az látszik, ahogy kiszáll a repülőgépéből.

A pénteki, Donald Trumppal való találkozójára előretekintve Zelenszkij reményét fejezte ki, hogy a „terror és a háború” megfékezésére irányuló „lendület” – amely „jól működött a Közel-Keleten” – segíteni fog az ukrajnai háború befejezésében. Hasonló véleményt fogalmazott meg korábban az amerikai elnök, amikor bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapestre terveznek találkozót, melynek célja az ukrajnai háború lezárása.

„Putyin biztosan nem bátrabb, mint a Hamász vagy bármely más terrorista” – mondta még Zelenszkij, hozzátéve, hogy „az erő és az igazságosság nyelve” Oroszország ellen is működni fog.

Today, I am having meetings with representatives of defense companies – producers of powerful weapons that can definitely strengthen our protection. In particular, we will discuss additional supplies of air defense systems.

A Telegramon az ukrán elnök kijelentette: Moszkva csak azután „siet” a párbeszéd felfrissítésével, „miután hallott a Tomahawkokról”.

