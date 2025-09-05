ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.04
usd:
336.82
bux:
0
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Dél-kínai-tenger, 2017. május 25.Az amerikai haditengerészet által 2017. május 25-én közreadott kép a Dewey amerikai hadihajóról a dél-kínai-tengeren 2017. május 6-án. A térségbe vezényelt Carl Vinson repülőgép-hordozó kötelékébe tartozó Dewey romboló 12 mérföldnél közelebb hajózott egy olyan mesterséges szigethez, amelyet Kína épített egy olyan zátonyon, amelyet több ország is magának követel a Dél-kínai-tengeren. (MTI/EPA/Amerikai haditengerészet)
Nyitókép: Amerikai haditengerészet

Rendkívüli provokációról tett bejelentés a Pentagon

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Két venezuelai katonai repülőgép szállt el egy amerikai haditengerészeti romboló közelében nemzetközi vizeken csütörtökön – közölte pénteken az amerikai védelmi minisztérium, amely a lépést kísérletnek minősítette a kábítószer-ellenes műveletek akadályozására.

A Pentagon „rendkívül provokatív lépésnek” nevezte a esetet. Egyben figyelmeztette Venezuelát, hogy ne próbálkozzon az amerikai hadsereg kábítószer- és terrorellenes műveleteinek akadályozásával, illetve megzavarásával.

Az incidens két nappal azután történt, hogy az amerikai erők lecsaptak egy Venezuelából indult „droghajóra” a dél-karibi térségben, aminek a során 11 ember meghalt. Amerikai állítás szerint a hajó egy kábítószer- és terroristaszervezetként nyilvántartott csoporthoz tartozott és kábítószereket szállított a Tren de Aragua kartell számára, amelyet Washington „narkoterrorista szervezetnek” nyilvánított.

(Címlapképünk illusztráció.)

Kezdőlap    Külföld    Rendkívüli provokációról tett bejelentés a Pentagon

egyesült államok

pentagon

venezuela

vadászgép

romboló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Navracsics Tibor: eddig 29 település alkotott a betelepülést korlátozó rendeletet

Navracsics Tibor: eddig 29 település alkotott a betelepülést korlátozó rendeletet
A helyi önazonosság védelméről szóló törvény felhatalmazása alapján egyre több önkormányzat alkot, időnként nagy vitákat kiváltó rendeleteket. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádióban azt mondta, egyelőre elenyésző a betelepülést korlátozó döntések száma, de a jogszabály megteremti a keretet, hogy jogállami döntéseket hozzanak az önkormányzatok.
Visszamenőleges hatállyal szigorítják a fegyvertartást Ausztriában

Visszamenőleges hatállyal szigorítják a fegyvertartást Ausztriában

Június tizedike bekerült az osztrák történelemkönyvekbe: a grazi iskolai ámokfutás után, amely a merénylőn kívül kilenc diák és egy tanárnő életét követelte, a kormány egy sor biztonsági intézkedést léptetett életbe, most pedig az eddigi, meglehetősen liberális fegyvertartás szigorításának tervezetét ismertette.
VIDEÓ
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.05. péntek, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egészen elképesztő statisztikával büszkélkednek az oroszok - Tényleg ennek örülnek Moszkvában?

Egészen elképesztő statisztikával büszkélkednek az oroszok - Tényleg ennek örülnek Moszkvában?

Oroszország a háborús sérültek miatt a művégtaggyártás élvonalába került a védelmi miniszterhelyettes szerint - közölte a The Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 5.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 5.)

A Pénzcentrum 2025. szeptember 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says US will 'blow up' foreign crime groups if needed

Rubio says US will 'blow up' foreign crime groups if needed

The secretary of state made the comments during a trip to Ecuador, where he announced new measures targeting criminal gangs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 5. 07:37
Műteni kellett Joe Bident
2025. szeptember 5. 06:48
Lisszaboni siklóvasút-tragédia: kiderült, melyik országból érkeztek az áldozatok
×
×
×
×