Újabb csapások jönnek a drogkartellek ellen

A Fox News hírtelevíziónak nyilatkozva Hegseth elmondta: „Repülőgépeink a levegőben, hadihajóink és egységeink a tengeren vannak. Ez számunkra rendkívül fontos küldetés, amely nem áll meg egyetlen csapásnál”.

Újabb csapásokat ígért az amerikai védelmi miniszter a drogkartellek ellen: „Ugyanerre a sorsra számíthat a térség vizein kábítószert csempésző összes narkoterrorista” – fogalmazott Pete Hegseth.

Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be, hogy

az amerikai haditengerészet megtámadott egy Venezuelából induló, fedélzetén jelentős mennyiségű drogot szállító hajót, és 11 embert megöltek

A keddi „precíziós csapás” az első ismert katonai művelet azóta, hogy az amerikai kormány hadihajókat vezényelt a Karib-tenger déli részére az illegális drogkereskedelem visszaszorításának céljából.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője egy minapi sajtótájékoztatón a Venezuelát irányító rezsimet legitimitást nélkülöző kormánynak, valamint „narkoterrorista hatalomnak” nevezte, és hozzátette, hogy Trump elnök minden eszközt felhasznál annak érdekében, hogy megállítsa a kábítószer beáramlását az Egyesült Államokba.