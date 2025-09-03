ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.39
usd:
337.01
bux:
103127.6
2025. szeptember 3. szerda Hilda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
USS Gerald Ford, az amerikai haditengerészet legújabb hordozó-osztályának első hajója.
Nyitókép: Wikipédia

Újabb csapások jönnek a drogkartellek ellen

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Egyesült Államok kábítószer-csempészet elleni katonai művelete „nem ér véget” a Venezuelából induló hajó elleni támadással – közölte Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter.

A Fox News hírtelevíziónak nyilatkozva Hegseth elmondta: „Repülőgépeink a levegőben, hadihajóink és egységeink a tengeren vannak. Ez számunkra rendkívül fontos küldetés, amely nem áll meg egyetlen csapásnál”.

Újabb csapásokat ígért az amerikai védelmi miniszter a drogkartellek ellen: „Ugyanerre a sorsra számíthat a térség vizein kábítószert csempésző összes narkoterrorista” – fogalmazott Pete Hegseth.

Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be, hogy

az amerikai haditengerészet megtámadott egy Venezuelából induló, fedélzetén jelentős mennyiségű drogot szállító hajót, és 11 embert megöltek

A keddi „precíziós csapás” az első ismert katonai művelet azóta, hogy az amerikai kormány hadihajókat vezényelt a Karib-tenger déli részére az illegális drogkereskedelem visszaszorításának céljából.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője egy minapi sajtótájékoztatón a Venezuelát irányító rezsimet legitimitást nélkülöző kormánynak, valamint „narkoterrorista hatalomnak” nevezte, és hozzátette, hogy Trump elnök minden eszközt felhasznál annak érdekében, hogy megállítsa a kábítószer beáramlását az Egyesült Államokba.

Kezdőlap    Külföld    Újabb csapások jönnek a drogkartellek ellen

egyesült államok

donald trump

venezuela

drogkartell

usa

pete hegseth

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
ELTE-rektor a modellváltásról: óriási nemzeti kár, ha a pénz miatt elveszítjük az oktatókat és a kutatókat

ELTE-rektor a modellváltásról: óriási nemzeti kár, ha a pénz miatt elveszítjük az oktatókat és a kutatókat

Úgy tűnik, a kulturális és innovációs miniszter nem zárkózik el attól, hogy a modellváltott egyetemekhez hasonlóan az ELTE-vel is teljesítményalapú finanszírozási szerződést kössön. Erről Darázs Lénárd, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában, ahol arról is szó esett: komoly probléma, hogy az egyetemek nem tudnak eleget fizetni a kutatóknak és oktatóknak, és ha ők elmennek külföldre vagy a piacra, akkor gyengülni fog a felsőoktatás és a kutatás színvonala is.
Putyin keményen üzent, de ajánlatot is tett Zelenszkijnek

Putyin keményen üzent, de ajánlatot is tett Zelenszkijnek

Ha „Ukrajna adminisztrációjának vezetője” kész a kétoldalú találkozóra, akkor el kell utaznia Moszkvába – jelentette ki szerdán Pekingben Vlagyimir Putyin orosz elnök.
 

Ukrajna leleplezte titokzatos, továbbfejlesztett fegyverét

Csizmazia Gábor: nem lehet a végtelenségig határidőket szabni, Donald Trump a tettek mezejére léphet

Kaiser Ferenc arról, miért nem lehet Putyint bármire is rákényszeríteni

Vlagyimir Putyin elmondta, mit tettek az észak-koreai különleges erők az oroszok oldalán

VIDEÓ
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.04. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump nagyot csalódott Putyinban, aki a kínai és az észak-koreai vezetővel ünnepelt Pekingben – Háborús híreink szerdán

Trump nagyot csalódott Putyinban, aki a kínai és az észak-koreai vezetővel ünnepelt Pekingben – Háborús híreink szerdán

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban azt mondta, „nagyon csalódott” Vlagyimir Putyin orosz államfőben, az Egyesült Államok pedig tenni fog annak érdekében, hogy ne haljanak meg emberek. Az amerikai elnök azt is kijelentette, nem aggódik az Oroszország és Kína közötti szoros kapcsolat miatt. Szerdára virradóra ismét kiterjedt orosz dróntámadás érte Ukrajnát, elsősorban az ország középső és nyugati területeit, köztük Kijevet. A támadás miatt a lengyel légierő vadászgépeit is riasztották. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel. Putyin részt vett a Kína Japán felett aratott második világháborús győzelmét ünneplő pekingi ünnepségen és katonai parádén. Az orosz elnök Hszi Csin-ping kínai államfő és Kim Dzsongun észak-koreai diktátor oldalán jelent meg a kínai fővárosban, majd kétoldalú tárgyalásokat folytatott utóbbival.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új &quot;drogra&quot; függött rá milliónyi magyar: sokan észre sem veszik, önként sétálnak be a csapdába

Új &quot;drogra&quot; függött rá milliónyi magyar: sokan észre sem veszik, önként sétálnak be a csapdába

Hogyan hódította meg a világot a közösségi média? Mire használjuk a Facebookot, YouTube-ot, TikTokot ma? Nézd meg a CHART friss epizódját!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
China's Xi steals the limelight in a defiant push against US-led world order

China's Xi steals the limelight in a defiant push against US-led world order

President Xi shows off his power and influence in an open challenge to US supremacy and the world order.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 3. 19:02
Ukrajna leleplezte titokzatos, továbbfejlesztett fegyverét
2025. szeptember 3. 18:39
Nem vicc: az örök életről beszélgetett Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun
×
×
×
×