Donald Trump megjelent a nyilvánosság előtt - videó

Az elnök a Fehér Házban tett hivatalos bejelentést a változásról, aminek nyomán a katonai parancsnokságot Colorado Springsből az Alabama állambeli Huntsville-be helyezik át.

Donald Trump emlékeztetett arra, hogy az eredeti szándék is az volt, hogy az űrhaderő vezénylési helye Huntsville legyen.

A haderőnem megalakításáról 2019 decemberében, az első Trump-elnökség idején született a döntés egy kétpárti törvény elfogadásával. Donald Trump megjegyezte, hogy utódja, Joe Biden "politikai döntéssel" módosította azt Colorado államra.

A tájékoztatón elhangzott, hogy a katonai parancsnokság közvetlenül 1600 munkahelyet jelent majd Alabama államban, ami további megbízások alapján még további mintegy 3000 embernek adhat majd munkát.

Az elnöki dolgozószobában tartott eseményen kérdésre válaszolva az elnök közölte, hogy az adminisztráció gyorsított eljárást kér a szövetségi Legfelsőbb Bíróságtól az elmúlt hónapokban bevezetett vámok fennmaradása érdekében. "Sokkolónak" nevezte azt a bírói döntést múlt péntekről, ami törvényellenesnek mondta ki az úgynevezett kölcsönösségi vámok bevezetésének hivatkozási alapját.

Az elnök szerint súlyos következményei lennének az Egyesült Államok számára, ha a vámokat meg kellene szüntetni, amit részben azzal magyarázott, hogy az elmúlt hónapokban vállalt több ezer milliárd dollárnyi külföldi tőkebefektetést részben a vámok miatt vállalták a kereskedelmi partnerországok.

Donald Trump egyben azt is megerősítette, hogy szövetségi erősítést küld Chicagóba a közbiztonsági javítása érdekében, akkor is, ha J.B. Pritzker, Illinois állam kormányzója tiltakozik ez ellen.

Az elnök kifejtette, hogy az elmúlt három hétvégén mintegy 20 ember halt meg erőszakos cselekményekben és 75 ember szenvedett lőtt sebesülést. "Chicago egy pokolfészek" – fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, hogy hasonlóképpen látja Baltimore és Los Angeles egyes részeinek közbiztonságát is.

Egyben közölte, hogy sikeres az augusztusban Washingtonban kezdett közbiztonsági intézkedéssorozat, amelynek során a Nemzeti Gárda egységeit is az utcákra vezényelték, és aminek során 1600 bűnözőt távolítottak el a fővárosból. Donald Trump hozzátette, hogy Washington mintaként szolgál majd.

Donald Trump szerint a "következő néhány napban" kiderül, milyen irányban lép tovább az orosz-ukrán háború ügyében. Az amerikai elnök erről szintén a Fehér Házban beszélt a nyilvános eseményen kedden.

Az elnök újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy "nagyon érdekes dolgok" jutottak tudomására, amelyekre a következő napokban fény derül. Hozzátette, hogy "meglátjuk, mit fognak tenni, és mi fog történni", valamint közölte, hogy nagyon közelről követi az eseményeket az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Donald Trump felhívta a figyelmet arra, hogy a jövő héten újabb több mint 7 ezer ember veszti életét a két oldalon, amit "oktalan" veszteségnek nevezett.

Az amerikai elnök egy másik kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem tartja aggasztónak a Kínában tartott csúcstalálkozót, amelyen a kínai elnök mellett részt vesz az orosz elnök és az észak-koreai vezető.

Kifejtette, hogy Kínának nagyobb szüksége van az Egyesült Államokra, mint az Egyesült Államoknak Kínára.

Egyben megismételte, hogy "nagyon jó találkozója" volt Alaszkában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel augusztus 15-én. "Meg fogjuk látni, hogy kijön-e belőle valami, és ha nem, akkor más álláspontra helyezkedünk majd" – fogalmazott Donald Trump a Fehér Házban.

Az amerikai haderő támadást hajtott végre egy venezuelai, kábítószert szállító hajó ellen – jelentette be Donald Trump elnök.

Az elnök a fehér házi dolgozószobájában tartott eseményen az amerikai haderő vezérkari főnökétől származó információra hivatkozva közölte, hogy "kilőttek" egy kábítószer-szállító hajót, amelynek a fedélzetén jelentős mennyiségű drog volt.

Nem sokkal a bejelentést követően Marco Rubio külügyminiszter a közösségi médiában további részleteket közölt, és úgy fogalmazott, hogy a hadsereg "halálos csapást" hajtott végre a dél-karibi térségben egy "droghajó" ellen, ami Venezuelából indult. A miniszter hozzátette, hogy a tengeri jármű egy kábítószer- és terroristaszervezetként nyilvántartott csoporthoz tartozott.

Egy katonai illetékes "precíziós csapásnak" nevezte a műveletet.

Az elmúlt időszakban az Egyesült Államok hadserege az adminisztráció utasítására több hadihajót és tengerészgyalogost irányított a latin-amerikai ország partjainak közelébe a fokozott kábítószercsempész tevékenység miatt .

A közelmúltban Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője sajtótájékoztatóján a Venezuelát irányító Maduro-rezsimet legitimitást nélkülöző kormánynak, valamint "narko-terrorista" hatalomnak nevezte, és hozzátette, hogy Trump elnök minden eszközt felhasznál annak érdekében, hogy megállítsa a kábítószer beáramlását az Egyesült Államokba.