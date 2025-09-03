ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.73
usd:
339.41
bux:
103385.84
2025. szeptember 3. szerda Hilda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Vlagyimir Putyin orosz elnök (j4) a Hszi Csin-ping kínai és Uhnágín Hürelszüh mongol elnökkel tartott háromoldalú megbeszélésen a pekingi Nagy Népi Csarnokban 2025. szeptember 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Getty Images pool

Oroszország nem hajlik – Kaiser Ferenc arról, miért nem lehet Putyint bármire is rákényszeríteni

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin Hszi Csin-ping kínai és Narendra Modi indiai vezetővel folytatott tárgyalásai után kijelentette: az ukrajnai tartós békéhez szükség van a NATO keleti bővítésének kérdését is rendezni. Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő szerint egy atomhatalmat nehéz akarata ellenére bármire, akár békére is rákényszeríteni.

A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) tiencsini csúcstalálkozójának szünetében az orosz elnök azt mondta: ahhoz, hogy az ukrán helyzet hosszú távon is fenntartható legyen, a válság gyökereit kell megszüntetni. Szerinte helyre kell állítani az igazságos egyensúlyt a biztonsági szférában.

Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint, ha az összes orosz igényt elfogadná Ukrajna és Európa, akkor Vlagyimir Putyin hajlandó lenne békét kötni. Csak ezek nyilván olyan feltételek, amelyeket a Nyugat, de főként Kijev nem fogadhat el – tette hozzá.

Ezek között szerepel a NATO keleti bővítésének a kérdése. A biztonságpolitikai szakértő szerint Vlagyimir Putyin ezzel kapcsolatban ezúttal nem fogalmazott olyan egzakt mód, mint szokott, de orosz részről gyakran visszatérő igény, hogy a NATO vonuljon vissza az 1997-es határaihoz. Ez lényegében azt jelentené, hogy minden egyes ország, mely 1997 után csatlakozott a szövetséghez – beleérve Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, Romániát, Bulgáriát, Horvátországot, Szlovéniát, a három balti országot és persze Magyarországot, továbbá az orosz–ukrán háború, illetve az orosz agressziótól tartva csatlakozó Finnországot és Svédországot –, azonnal hagyja el a NATO-t, és képezzenek egy semleges pufferzónát Oroszország és az észak-atlanti szövetség között. „Egy ilyen lépés nyilván megnyugtatná Putyint, hiszen az orosz elnök gyakran hangoztatja, hogy a NATO agresszíven terjeszkedik” – mondta Kaiser Ferenc.

Az említett országoknak meg értelemszerűen eszük ágában sincs ezt megtenni, főleg a három balti államnak, mert ebben az esetben borítékolható lenne, hogy előbb-utóbb Oroszország megszállná ezeket az országokat, mint ahogy tette azt a Molotov–Ribbentrop-paktumot követően a második világháború elején is – emlékeztetett a szakértő. „Nincs új a nap alatt, amit Vlagyimir Putyin elmondott, az illeszkedik abba a következetes orosz kormányzati narratívába, hogy erről a háborúról nem Oroszország tehet, hanem belekényszerítették, és csak merő önvédelemből támadta meg Ukrajnát, a gaz Nyugat, illetve a militarista NATO terjeszkedése miatt” – tette hozzá.

Kaiser Ferenc szerint egy nagy-, illetve atomhatalmat – mint Oroszország – nagyon nehéz az akarata ellenére bármire is rákényszeríteni. Mint fogalmazott, igazából

három ország van a világon, amely „nem hajlik”: az Egyesült Államok, a Kína és Oroszország.

Gazdaságilag vagy humán erőforrást illetően messze nem olyan potens Oroszország, mint a másik két állam, de ezt ellensúlyozza az a körülbelül 5600 atomtöltet, amivel rendelkezik. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az orosz fegyveres erők legkorszerűbb, legkarbantartottabb része pont a nukleáris elrettentés; erre Moszkva akkor is költött, amikor másra nem nagyon jutott, mert ezt tartja ott őket a „nagyok között”.

„Ennek megfelelően valahányszor olybá tűnik, hogy nem állnak olyan jól a fronton, rögtön előkerül a nukleáris riogatás, ami általában Dmitrij Medvegyev volt elnök, volt miniszterelnök feladata” – jegyezte meg. Vagyis az oroszok a nukleáris képességeiket az Ukrajna elleni háború biztosítására is használják, ennek fenyegetésével igyekeznek visszatartani a nyugati országokat attól, hogy a mostaninál is komolyabb támogatást adjanak Ukrajnának – mondta a védelempolitikai szakértő.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Oroszország nem hajlik – Kaiser Ferenc arról, miért nem lehet Putyint bármire is rákényszeríteni

ukrajna

vlagyimir putyin

háború

hszi csin-ping

kaiser ferenc

narendra modi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump katonákat küld „a világ gyilkossági fővárosába” és átköltözteti az űrhaderőt

Donald Trump katonákat küld „a világ gyilkossági fővárosába” és átköltözteti az űrhaderőt

Az egészségéről szóló pletykák miatt nagy várakozás előzte meg Donald Trump kedd esti médiaszereplését. Az amerikai elnök fő bejelentése az volt, hogy egy további demokrata irányítású államba vezényel katonákat, de kitért a kínai csúcsra és az ukrajnai békére is.
 

Az amerikai elnök megjelent a nyilvánosság előtt - videó

Hszi Csin-ping az új, többpólusú világrendről: Kína vezető szerepet követel magának

Putyin megszólalt: ezt mondta Ukrajna EU-csatlakozásáról

VIDEÓ
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.03. szerda, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump üzenete egyértelmű: ne számítson sok jóra ez az ország

Trump üzenete egyértelmű: ne számítson sok jóra ez az ország

Tegnap esti beszédében Donald Trump amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy nem tervezi az Indiára kivetett 50 százalékos vámok csökkentését - adta hírül a Bloomberg. Az elnök az ázsiai ország éveken keresztül magasan tartott vámjaival indokolta döntését. Bár a két ország közti konfliktus jelenleg mélynek tűnik, a szakértők szerint a felek nyitottak a tárgyalásokra, így pedig akár még egy kereskedelmi megállapodás megkötése sem tűnik lehetetlennek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új munkahelyek százai jöhetnek Miskolcra: a Bosch új korszakot nyit Magyarországon

Új munkahelyek százai jöhetnek Miskolcra: a Bosch új korszakot nyit Magyarországon

A Bosch hivatalosan bejelentette, hogy németországi gyártókapacitásainak egy részét a miskolci üzemébe helyezi át.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin and Kim join Xi in show of strength as China unveils new weapons at huge military parade

Putin and Kim join Xi in show of strength as China unveils new weapons at huge military parade

The three leaders meet publicly for the first time as laser weapons and nuclear ballistic missiles are paraded through Beijing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 3. 08:41
Sikerült új kormányt megszavaznia a boszniai szerb parlamentnek
2025. szeptember 3. 08:28
Hszi Csin-Ping: a kínai nemzet nagy felemelkedése megállíthatatlan – videó a katonai eszközökről
×
×
×
×