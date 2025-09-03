ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.43
usd:
337.24
bux:
103127.6
2025. szeptember 3. szerda Hilda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédet mond az Ukrajna újjáépítéséről rendezett nemzetközi konferencián a római La Nuova kongresszusi központban 2025. július 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Angelo Carconi

Ukrajna máris reagált Vlagyimir Putyin ajánlatára

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Elfogadhatatlannak nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnök moszkvai csúcstalálkozóra vonatkozó javaslatát szerdán a kijevi vezetés.

Az ukrán vezetés szerint komolytalan és félrevezető Vlagyimir Putyin elnök pekingi kijelentése, amely szerint „Ha Zelenszkij kész áll a tárgyalásra, jöjjön Moszkvába!”

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint legalább hét ország, köztük Ausztria, a Vatikán, Svájc és három Arab-öböl menti ország is jelentkezett lehetséges házigazdaként egy ilyen találkozóra.

„Ezek komoly javaslatok és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bármikor kész egy ilyen találkozóra” – írta Szibiha az X-en. „Ugyanakkor Putyin továbbra is a bolondját járatja mindenkivel szándékosan elfogadhatatlan javaslatokkal” – hangoztatta az ukrán diplomácia vezetője.

Ha „Ukrajna adminisztrációjának jelenlegi vezetője” kész a kétoldalú találkozóra, akkor el kell utaznia Moszkvába – jelentette ki az orosz elnök szerdán Pekingben. Közölte, hogy ezt az álláspontot már Donald Trump amerikai elnöknek is kifejtette.

Vlagyimir Putyin mindamellett ismételten kétségbe vonta, hogy Volodimir Zelenszkij az ukrán alkotmány értelmében legitim államfő lenne, és, mint mondta, már az ukrán alkotmánybíróság sem határozatképes az ügyben való döntéshez. Úgy fogalmazott: találkozni Zelenszkijjel jelenlegi státusában „a semmibe vezető út”.

Kezdőlap    Külföld    Ukrajna máris reagált Vlagyimir Putyin ajánlatára

moszkva

ukrajna

vlagyimir putyin

háború

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Salát Gergely a győzelem napi parádéról: Kína jelezte a világnak, hogy nem érdemes vele „kukoricázni”

Salát Gergely a győzelem napi parádéról: Kína jelezte a világnak, hogy nem érdemes vele „kukoricázni”

A győzelem napja évtizedeken át nem számított jelentős alkalomnak Kínában, 2014-ben azonban a politikai vezetés elkötelezte magát amellett, hogy propagálni kell Kína második világháborús szerepvállalását, és ezt minél szemléletesebben kell jelezni az egész világnak – mondta az InfoRádióban a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. A sinológus szerint a nyugati vezetők részéről üzenetértéke volt annak, hogy nem jelentek meg a parádén, de Kína is üzent grandiózus fegyverarzenáljának bemutatásával.
 

Kína eddigi legnagyobb katonai parádéjával üzent a Nyugatnak

Nem vicc: az örök életről beszélgetett Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun

Szijjártó Péter: jó kínai–amerikai viszonyban vagyunk érdekeltek

VIDEÓ
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.04. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szembefordult Izraellel Brüsszel: elismerik Palesztinát, kemény szankciók jönnek

Szembefordult Izraellel Brüsszel: elismerik Palesztinát, kemény szankciók jönnek

Belgium szankciókat vezet be Izraellel szemben, mert "belefáradt" abba, hogy az Európai Unió nem akar hatékony intézkedéseket hozni a gázai háború ügyében - közölte Maxime Prévot belga külügyminiszter szerdán a szövetségi parlamentben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szörnyű népbetegség pusztít a magyarok között: ősszel jön elő igazán, rém kellemetlen dolog

Szörnyű népbetegség pusztít a magyarok között: ősszel jön elő igazán, rém kellemetlen dolog

Néhány hét nyugalom és kikapcsolódás a legtöbbünknek elegendő ahhoz, hogy újult erővel térjenek vissza a mindennapokhoz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
China's Xi steals the limelight in a defiant push against US-led world order

China's Xi steals the limelight in a defiant push against US-led world order

President Xi shows off his power and influence in an open challenge to US supremacy and the world order.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 3. 20:14
Donald Trump döntést hozott a Lengyelországban állomásozó amerikai katonákról
2025. szeptember 3. 20:02
Salát Gergely a győzelem napi parádéról: Kína jelezte a világnak, hogy nem érdemes vele „kukoricázni”
×
×
×
×