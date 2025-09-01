Kínai csúcstalálkozó: megszólalt Putyin, miután megvitatta Trump ukrajnai ajánlatát

A kínai Tiencsinben tartják a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 25. csúcstalálkozóját, melynek Hszi Csin-ping kínai államfő által megfogalmazott célja a konszenzus megteremtése, az együttműködés lendületének növelése és a fejlődési irányok kijelölése. Ez gazdasági és politikai témákra is igaz, az egyik kulcsfontosságú tárgyalási terület ugyanis az ukrajnai válság lehetséges megoldása, amelynek Donald Trump amerikai elnök tárgyalásai nyomán erőteljes gazdasági vonatkozásai is vannak.

Vlagyimir Putyin az SCO-n találkozott a kínai államfőn kívül India miniszterelnökével, Narendra Modival is. A megbeszélésekről nyilatkozva hétfőn megismételte korábbi elvárását, miszerint a NATO keleti bővítésének kérdését meg kell oldani ahhoz, hogy fenntartható béke legyen Ukrajnában. Az orosz elnök szerint azonban Alaszkában út nyílt a megegyezéshez.

A 2008-as megegyezéstől az "utat nyitó" alaszkai találkozóig A 2008-as bukaresti NATO-csúcson állapodtak meg abban, hogy Ukrajna és Grúzia egy napon a szövetség tagjává válnak. Ukrajna 2019-ben módosította alkotmányát, elkötelezve magát a teljes jogú NATO- és EU-tagság mellett. Vlagyimir Putyin az ukrajnai háború befejezésének feltételei között követeli azt, hogy a nyugati vezetők írásban kötelezzék el magukat a NATO keleti bővítésének leállítására, valamint az Oroszországgal szembeni szankciók egy részének feloldására. Az orosz elnök mindazonáltal nemrég azt mondta, hogy az augusztusi alaszkai csúcstalálkozón Donald Trump amerikai elnökkel elért „megegyezések” megnyitották az utat a béke felé Ukrajnában, a lehetőségeket most a kínai regionális csúcstalálkozón részt vevő vezetőkkel fogja megvitatni.

Putyin vasárnap részletesen ismertette Hszi Csin-pinggel a Trumppal folytatott tárgyalásainak eredményeit és a konfliktus megoldására irányuló „már folyamatban lévő” munkát, és elárulta, hogy további részleteket fog közölni a kínai vezetővel és másokkal folytatott kétoldalú találkozókon.

„Nagyra értékeljük Kína és India erőfeszítéseit és javaslatait, amelyek az ukrán válság megoldásának elősegítését célozzák” – mondta Putyin a fórumon anélkül, hogy konkrétumokat említett volna. „Remélem, hogy a közelmúltbeli alaszkai orosz–amerikai találkozón elért megállapodások is hozzájárulnak ehhez a célhoz” – tette hozzá.

A tárgyalásokról beszámoló Reuters megjegyzi: Kína és India messze a legnagyobb vásárlói az orosz nyersolajnak, Oroszország pedig a világ második legnagyobb exportőre. Donald Trump a közelmúltban újabb vámokat vetett ki Indiára a vásárlások miatt, de egyelőre nincs jele annak, hogy India vagy Kína leállítaná az orosz olaj beszerzését, ami így továbbra is Moszkva hadigazdaságának kulcsfontosságú exportcikke.

A Sanghaji Együttműködési Szervezetét Kína, Oroszország és a közép-ázsiai államok alapították 2001-ben a terrorizmus elleni küzdelem és a gazdasági együttműködés előmozdítása érdekében. Jelenleg tíz országot foglal magában, köztük az alapítók mellett Iránt, Indiát, Pakisztánt és Fehéroroszországot.