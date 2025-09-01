ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.62
usd:
337.46
bux:
103209.73
2025. szeptember 1. hétfő Egon, Egyed
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Vlagyimir Putyin orosz (b) és Hszi Csin-ping kínai elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) kétnapos csúcstalálkozójának második napján az észak-kínai Tiencsin kikötővárosban 2025. szeptember 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Alekszandr Kazakov

Kínai csúcstalálkozó: megszólalt Putyin, miután megvitatta Trump ukrajnai ajánlatát

Infostart

Kínában tartózkodik Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki indiai és kínai kollégájával egyeztet az ukrajnai háború lezárásában felmerült új lehetőségekről.

A kínai Tiencsinben tartják a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 25. csúcstalálkozóját, melynek Hszi Csin-ping kínai államfő által megfogalmazott célja a konszenzus megteremtése, az együttműködés lendületének növelése és a fejlődési irányok kijelölése. Ez gazdasági és politikai témákra is igaz, az egyik kulcsfontosságú tárgyalási terület ugyanis az ukrajnai válság lehetséges megoldása, amelynek Donald Trump amerikai elnök tárgyalásai nyomán erőteljes gazdasági vonatkozásai is vannak.

Vlagyimir Putyin az SCO-n találkozott a kínai államfőn kívül India miniszterelnökével, Narendra Modival is. A megbeszélésekről nyilatkozva hétfőn megismételte korábbi elvárását, miszerint a NATO keleti bővítésének kérdését meg kell oldani ahhoz, hogy fenntartható béke legyen Ukrajnában. Az orosz elnök szerint azonban Alaszkában út nyílt a megegyezéshez.

Putyin vasárnap részletesen ismertette Hszi Csin-pinggel a Trumppal folytatott tárgyalásainak eredményeit és a konfliktus megoldására irányuló „már folyamatban lévő” munkát, és elárulta, hogy további részleteket fog közölni a kínai vezetővel és másokkal folytatott kétoldalú találkozókon.

„Nagyra értékeljük Kína és India erőfeszítéseit és javaslatait, amelyek az ukrán válság megoldásának elősegítését célozzák” – mondta Putyin a fórumon anélkül, hogy konkrétumokat említett volna. „Remélem, hogy a közelmúltbeli alaszkai orosz–amerikai találkozón elért megállapodások is hozzájárulnak ehhez a célhoz” – tette hozzá.

A tárgyalásokról beszámoló Reuters megjegyzi: Kína és India messze a legnagyobb vásárlói az orosz nyersolajnak, Oroszország pedig a világ második legnagyobb exportőre. Donald Trump a közelmúltban újabb vámokat vetett ki Indiára a vásárlások miatt, de egyelőre nincs jele annak, hogy India vagy Kína leállítaná az orosz olaj beszerzését, ami így továbbra is Moszkva hadigazdaságának kulcsfontosságú exportcikke.

A Sanghaji Együttműködési Szervezetét Kína, Oroszország és a közép-ázsiai államok alapították 2001-ben a terrorizmus elleni küzdelem és a gazdasági együttműködés előmozdítása érdekében. Jelenleg tíz országot foglal magában, köztük az alapítók mellett Iránt, Indiát, Pakisztánt és Fehéroroszországot.

Kezdőlap    Külföld    Kínai csúcstalálkozó: megszólalt Putyin, miután megvitatta Trump ukrajnai ajánlatát

vlagyimir putyin

hszi csin-ping

narendra modi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Emelkedéssel kezdik a szeptembert az európai tőzsdék

Emelkedéssel kezdik a szeptembert az európai tőzsdék

Csökkenéssel zártak pénteken az amerikai tőzsdék a PCE-inflációs statisztikát követően, ma azonban innen nem érkezik iránymutatás, ugyanis nemzeti ünnep miatt szünetel a kereskedés. Az ázsiai tőzsdéken nagyobb mozgásokat látni ma reggel, a japán tőzsdét a félvezetőgyártók húzzák felfelé, a hongkongi indexet az Alibaba szárnyalása hajtja, a kínai tőzsde pedig a 10 éves csúcs közelében mozog. Európában mérsékelt elmozdulások látszanak ma reggel, kisebb emelkedésekkel indítják a szeptembert a tőzsdék.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hivatalos, új amerikai gyorsétteremlánc hódítja meg Magyarországot: ekkor nyílik az első egység Budapesten

Hivatalos, új amerikai gyorsétteremlánc hódítja meg Magyarországot: ekkor nyílik az első egység Budapesten

A louisiana-i csirkés gyorsétterem Magyarországra is eljut, hamarosan megnyílik az eslő budapesti éttermük.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
More than 600 killed in Afghanistan quake, Taliban interior ministry says

More than 600 killed in Afghanistan quake, Taliban interior ministry says

The 6.0 magnitude quake struck at a depth of 8km (6 miles) and shook buildings from Kabul to Pakistan's capital Islamabad.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 1. 09:54
A kínai elnök tovább akarja erősíteni országa szövetségi rendszerét
2025. szeptember 1. 08:49
Tragikus eset mutatja a háború nagyon hosszú árnyékát
×
×
×
×