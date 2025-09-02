Robert Fico a sűrűjében: a héten Vlagyimir Putyinnal, Hszi Csin-pinggel és Volodimir Zelenszkijjel is találkozik

Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására 26 külföldi vezető vesz részt a kínai győzelem napja pekingi megemlékezésén. Ott lesz közöttük a közép-ázsiai térség vezetőin kívül Vlagyimir Putyin orosz elnök, Kim Dzsong Un észak-koreai vezető, Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök és Maszúd Peszeskján iráni elnök, és meghívták Aleksandar Vucic szerb elnököt is.

Az egész Európai Unióból egyetlen vezető lesz ott: Robert Fico szlovák miniszterelnök.

Fico ezt a Telex szerint azzal kommentálta, hogy „nem érti, az uniós országok közül miért csak Szlovákia képviselteti magát”. Szerinte új világrend és egy többpólusú világ épül, a hatalmak új egyensúlya pedig rendkívül fontos a világ stabilitása szempontjából. Fico azt mondta, hogy az EU képviselőit tájékoztatta az útjáról.

A pekingi rendezvényen a szlovák kormányfő találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.

Fico ezután pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztet Kelet-Szlovákiában, de ennek részleteiről nem árult el többet.

Fico Orbán Viktor magyar kormányfőhöz hasonlóan ellenezte az Oroszországgal szembeni nyugati szankciókat, és feszült viszonyban van Zelenszkijjel. Decemberben Moszkvában már látogatást tett Putyinnál.