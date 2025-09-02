ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.45
usd:
340.31
bux:
103633.68
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Oil Or Gas Transportation With Blue Gas Or Pipe Line Valves On Soil And Sunrise Background
Nyitókép: onurdongel/Getty Images

Kína is dacol Trump fenyegetésével: növeli az orosz gázimportot, új vezetéket is épít

Infostart

Kína nem törődik az amerikai vámháborús és szankciós fenyegetőzéssel, épp ellenkezőleg: növeli orosz energiaszállításait.

Az orosz Gazprom és a Kínai Nemzeti Kőolajipari Vállalat (CNPC) megállapodást írt alá a Szibéria Ereje gázvezetéken keresztül történő gázszállítások növeléséről. A RIA orosz hírügynökség keddi jelentése szerint az éves szállítási mennyiség 38 milliárd köbméterről 44 milliárd köbméterre emelkedik – írta a Portfolio a Reuters alapján.

A Gazprom vezérigazgatója, Alekszej Miller közlése szerint a felek jogilag kötelező érvényű memorandumot írtak alá a Szibéria Ereje 2 gázvezeték Kínába történő megépítéséről, valamint a Mongólián áthaladó Szojuz Vosztok tranzit gázvezeték létrehozásáról is.

Miller hozzátette, hogy Oroszország és Kína megállapodott a távol-keleti útvonalon történő gázszállítások növeléséről is.

A vg.hu azt írja, a vezetéképítési projektben Mongólia is részt vesz, lévén a Szibéria Ereje 2. gázvezeték és a Szojuz-Vosztok tranzit gázvezeték Mongólián keresztül vezet majd. Ez a projekt lehetővé teszi, hogy

évente 50 milliárd köbméter gázt szállítsanak Oroszországból Mongóliába tranzit útján.

Az új megállapodás szerinti szállítások várhatóan 30 évig folytatódnak. Ezenkívül megállapodás született arról, hogy a Szibéria Erején keresztülmenő szállításokat megnövelik: az eddigi évi 38 milliárd köbméterről 44 milliárd köbméterre – írta az Interfax. Emellett a távol-keleti útvonalon szállított gázmennyiség is évi 10 milliárd köbméterre nő.

A Szibéria Ereje 2. gázvezeték mongóliai szakaszának építése 2024 első negyedévében vagy első fél évében kezdődhet – jelentette ki korábban Viktoria Abramcsenko orosz miniszterelnök-helyettes.

Vlagyimir Putyin orosz elnök éppen Kínában van: részt vett a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 25. csúcstalálkozóján a kínai Tiencsinben, majd 26 ország állam- és kormányfője társaságában – köztük az orosz, indiai és észak-koreai vezetővel, valamint egyetlen uniósként a szlovák kormányfővel – lesz ott a kínai győzelem napja pekingi megemlékezésén.

Kezdőlap    Külföld    Kína is dacol Trump fenyegetésével: növeli az orosz gázimportot, új vezetéket is épít

oroszország

kína

gázszállítás

vezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kirobbant a nagy angol zászlóvita: haladó vagy reakciós?

Kirobbant a nagy angol zászlóvita: haladó vagy reakciós?

Feszült a helyzet a migráció miatt Angliában, ahol újra megosztó jelképpé vált a brit és az angol zászló. A migránsok ellen tüntetők ezekkel vonulnak, egyes önkormányzatok leszedik a lobogókat, volt, akihez Molotov-koktélt vágtak miattuk.
VIDEÓ
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.02. kedd, 18:00
Darázs Lénárd
az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Soha nem látott bővítés indul a magyar utakon

Soha nem látott bővítés indul a magyar utakon

Szeptember elsejével elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-en. A vonatkozó közlemény szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium felügyeletével Magyarország legnagyobb autópálya bővítése veszi kezdetét. A kivitelezés a belső elválasztó sáv növényzetének eltávolításával és az üzemi átjárók építésével indul.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, új pályamatricát vezetnek be Magyarországon: sokakat érint, ezt kell róla tudni

Kiderült, új pályamatricát vezetnek be Magyarországon: sokakat érint, ezt kell róla tudni

2026-tól jelentős könnyítést kapnak az M1-es autópálya mellett élők: jóval olcsóbban használhatják majd a sztrádát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia's Putin hails 'unprecedented' ties with China as talks begin

Russia's Putin hails 'unprecedented' ties with China as talks begin

The two leaders are seeking to promote "a more just and reasonable global governance system".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 2. 10:03
Szijjártó Péter is ott lesz Pekingben
2025. szeptember 2. 09:44
Újabb összecsapások Szerbiában: most Újvidéken volt súlyos balhé
×
×
×
×