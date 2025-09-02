Kína is dacol Trump fenyegetésével: növeli az orosz gázimportot, új vezetéket is épít

Az orosz Gazprom és a Kínai Nemzeti Kőolajipari Vállalat (CNPC) megállapodást írt alá a Szibéria Ereje gázvezetéken keresztül történő gázszállítások növeléséről. A RIA orosz hírügynökség keddi jelentése szerint az éves szállítási mennyiség 38 milliárd köbméterről 44 milliárd köbméterre emelkedik – írta a Portfolio a Reuters alapján.

A Gazprom vezérigazgatója, Alekszej Miller közlése szerint a felek jogilag kötelező érvényű memorandumot írtak alá a Szibéria Ereje 2 gázvezeték Kínába történő megépítéséről, valamint a Mongólián áthaladó Szojuz Vosztok tranzit gázvezeték létrehozásáról is.

Miller hozzátette, hogy Oroszország és Kína megállapodott a távol-keleti útvonalon történő gázszállítások növeléséről is.

A vg.hu azt írja, a vezetéképítési projektben Mongólia is részt vesz, lévén a Szibéria Ereje 2. gázvezeték és a Szojuz-Vosztok tranzit gázvezeték Mongólián keresztül vezet majd. Ez a projekt lehetővé teszi, hogy

évente 50 milliárd köbméter gázt szállítsanak Oroszországból Mongóliába tranzit útján.

Az új megállapodás szerinti szállítások várhatóan 30 évig folytatódnak. Ezenkívül megállapodás született arról, hogy a Szibéria Erején keresztülmenő szállításokat megnövelik: az eddigi évi 38 milliárd köbméterről 44 milliárd köbméterre – írta az Interfax. Emellett a távol-keleti útvonalon szállított gázmennyiség is évi 10 milliárd köbméterre nő.

A Szibéria Ereje 2. gázvezeték mongóliai szakaszának építése 2024 első negyedévében vagy első fél évében kezdődhet – jelentette ki korábban Viktoria Abramcsenko orosz miniszterelnök-helyettes.

Vlagyimir Putyin orosz elnök éppen Kínában van: részt vett a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 25. csúcstalálkozóján a kínai Tiencsinben, majd 26 ország állam- és kormányfője társaságában – köztük az orosz, indiai és észak-koreai vezetővel, valamint egyetlen uniósként a szlovák kormányfővel – lesz ott a kínai győzelem napja pekingi megemlékezésén.