Nyitókép: Pixabay

Kormánybiztos: a magabíró országok a versenyképes országok

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Átadták a díjakat a Makronóm Intézet tavaly novemberben meghirdetett „Magyarország versenyképessége 2035” pályázatán. Az intézet egyetemi hallgatóktól és doktoranduszoktól várta a pályaműveket az energetika, a járműipar, a kereskedelem és a mezőgazdaság területéről is.

A versenyképesség egy meglehetősen absztrakt fogalom, ugyanakkor a magabíró országok versenyképesek. A magabíró országokat pedig magabíró emberek alkotják, akik a jég hátán is megélnek – mondta el a kifejezést gróf Széchenyi Istvántól kölcsönözve György László gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos az InfoRádióban, a Makronóm Intézet „Magyarország versenyképessége 2035” pályázat kapcsán.

Kifejtette, hogy a haladó közgazdászok általában úgy fogalmaznak, hogy „strukturális reformra van szükség”, vagy pedig hogy versenyképesebbnek kell lenni. Véleménye szerint a versenyképes országokat a saját munkájukkal, teljesítményükkel, szorgalmukkal, tudásukkal és kockázatvállalásukkal előre jutni kívánó emberek alkotják.

Emellett az általa írt gazdaságstratégiai dokumentumot is ismertette, amely kilenc, folyamatban lévő nagy ügyre, öt alapra, öt elméleti keretre fókuszál. Kiemelte, hogy az öt elméleti keretből csak egyet alkalmazott az ország a 90-es években, és emiatt kerültünk versenyképességi hátrányba annak idején.

Ez az egyetlen alkalmazott alapelv a Keep Rational volt, amely azt jelenti, hogy a versenyt a versenyképesség érdekében fokozzák. Az összes többit pedig „kidobták a kukába”. Így a Keep Local elvet sem vették figyelembe, amely alapján meg kell őrizni hazai tulajdonban azt, amely a fejlett illetve sikeresen fejlődő országokban is hazai tulajdonban van – ismertette a kormánybiztos.

Fontos alapelv még a Go Global is, tehát hogy a vállalkozásokat támogatni kell annak érdekében, hogy versenyképesek legyenek. Emlékeztetett, hogy a német, francia, svájci vállalkozásokat ugyanúgy támogatják a kormányaik, mint ahogyan mostanában Kína vagy Dél-Korea támogatja saját vállalkozásait. Ezen felül a Keep Balanced elvet sem szabad elfelejteni, amely arra utal, hogy a gazdaságot egyensúlyban kell tartani, hogy a gazdasági növekedésnek belső motorjai is legyenek.

Magyarországon 16 éve folyamatosan az történik, hogy a spekulánsokat megadóztatják, és a dolgozó, vállalkozó, gyermeket vállaló és taníttató középosztálynak csoportosítják át ezeket az összegeket – emelte ki György László. Ismertette, hogy az ötödik alapelv pedig a Keep Moving nevet viseli, mögötte pedig John Maynard Keynes gondolata áll, miszerint válságok idején be kell avatkoznia a gazdaságpolitikának annak érdekében, hogy mozgásban tartsa a gazdaságot.

Egy olyan válság is van most a világban, amit egy technológiai forradalom okoz, a mesterséges intelligencia és a humanoid robotok megjelenése. Ez viszonylag gyorsan fogja átalakítani a munkaerőpiacokat – tette hozzá a kormánybiztos. Emlékeztetett, hogy Magyarországon egyszer már átélhettünk hasonló helyzetet, amikor a rendszerváltoztatáskor a 90-es évek elején 6 év alatt megszűnt a magyar munkahelyek 30 százaléka.

Példaként felhozta a koreai Hyundai autógyár vezetőségének döntését, amely szerint 2030-ig 30 ezer humanoid robotot állítanak munkába, ezzel pedig a kékgalléros munkavállalóik harmadának munkája veszélybe kerül. Ezekre a válsághelyzetekre a gazdaságpolitikának reagálnia kell tudnia – tette hozzá. Ezen felül ismertette, hogy a Makronóm Intézet „Magyarország versenyképessége 2035” pályázata arról szólt, hogy a szunnyadó energiákat felszínre hozzák. Ezen felül az is cél volt, hogy megtalálják azokat a tehetséges fiatalokat, akik a Makronóm Intézetben dolgozókhoz hasonlóan gondolkodnak, folyamatosan azt keresik, hogy Magyarország ezen szempontok mentén hogyan válhat Európa egyik legversenyképesebb országává.

Repedések a jólétben – 20 jel, hogy ez a Németország már nem az a Németország

Németország hosszú ideig a kiszámíthatóság országa volt. Stabil árak, erős ipar, növekvő életszínvonal. 2019 óta azonban egy új korszak kezdődött, amelyben ezek az alapok meginogtak. A változás nem egyetlen válság eredménye, hanem több, egymást erősítő folyamat következménye. Ez a cikk húsz konkrét példán keresztül mutatja meg, hogyan változik meg egy gazdasági nagyhatalom.
 

Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Orbán Viktor pénteken két helyszínen folytatta országjárását. A miniszterelnök a veszprémi rendezvény után Győrbe utazott, hogy a kormánypártok mellett kampányoljon.
 

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából" világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Brutális hackertámadás történt: közel félmillió ügyfél banki adatait lopták el, rengeteg pénzt nyúltak le velük a csalók

probléma különösen azért aggasztó, mert a pénzintézetek költségcsökkentési célokból sorra zárják be a fizikai fiókjaikat, és az ügyfeleket egyre inkább az online csatornákra terelik.

Iran claims US-Israeli strikes targeting civilian sites as Rubio expects war to end 'in weeks, not months'

The secretary of state says the US can achieve its goals in Iran without deploying ground troops, as G7 ministers call for the reopening of the Strait of Hormuz.

