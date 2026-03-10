ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 10. kedd Ildikó
Model of atom and elementary particles. Physics concept. 3D rendered illustration.
Nyitókép: vchal/Getty Images

Ursula von der Leyen: hibázott Európa, szükség van az atomenergiára

Infostart

Európa stratégiai hibát követett el, amikor visszaszorította a nukleáris energiát, miközben az olcsó és tiszta villamos energia kulcsfontosságú lesz a jövő ipari versenyében – mondta az Európai Bizottság elnöke a párizsi nukleárisenergia-csúcson.

Ursula von der Leyen új európai stratégiát jelentett be a kis moduláris atomreaktorok fejlesztésére, amelyek már a 2030-as évek elején megjelenhetnek az európai energiarendszerben – adta hírül a Portfolio.

Az európai villamosenergia-árak tartósan túl magasak, ami egyszerre rontja a háztartások megélhetési helyzetét és az európai ipar versenyképességét – erről beszélt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a párizsi nukleárisenergia-csúcstalálkozón. A politikus szerint

a jövő ipara – különösen a robotika és a mesterséges intelligencia – nagy mennyiségű, olcsó és tiszta villamos energiára épül majd.

Egyre inkább az fogja meghatározni az ipari versenyt, hogy mely régiók képesek ilyen energiát nagy mennyiségben előállítani és felhasználni – tette hozzá.

Von der Leyen úgy fogalmazott: „Európának a saját, alacsony kibocsátású energiaforrásaira kell építenie, vagyis a megújulókra és a nukleáris energiára.” Majd még hozzá tette:

„Stratégiai hiba volt, hogy Európa hátat fordított egy megbízható, megfizethető és alacsony kibocsátású energiaforrásnak.”

Von der Leyen szerint a jövő energiarendszerének a nukleáris energia és a megújulók kombinációjára kell épülnie. A terv részeként az Európai Bizottság egyszerűbb szabályozást és egy jogalkalmazási tesztkörnyezeteket hozna létre az új technológiák kipróbálására, valamint 200 millió eurós garanciaalapot indítana a magánbefektetések ösztönzésére.

Ursula von der Leyen: hibázott Európa, szükség van az atomenergiára

európai unió

atomenergia

ursula von der leyen

moduláris atomreaktor

