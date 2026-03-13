Így támadja a piaci versenyt a mesterséges intelligencia

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) "Mesterséges fogyasztóvédelem - Intézményi és jogérvényesítési keretek az AI korában" című konferenciáján tartott előadásában, a GVH elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása alapvető versenyképességi kérdés, mert hatékonyságnövelő képességeivel kitörési pontként szolgálhat a közepes fejlettségű országok számára, ugyanakkor a fogyasztók, különösen a gyermekek és a családok védelmét kiemelten kell kezelni.

Rigó Csaba Balázs kifejtette: csak rajtunk múlik, hogy a mesterséges intelligencia (MI) áldás lesz-e, vagy átok. Valós veszély, hogy fokozhatja a fogyasztói megtévesztéseket, és az adatvisszaéléseket. Megingathatja a médiába, a tömegtájékoztatásba vetett bizalmat, és megrengetheti a modern piacgazdaság alapjait. A másik oldalon ugyanakkor elősegítheti a versenyképesség, a termelékenység, és a produktivitás növekedését, felesleges terheket vehet le az emberek válláról, támogathatja az innovatív megoldások és technológiák fejlődését. A GVH elnöke előadásában részletesen bemutatta, hogy

a nemzeti versenyhatóság évek óta aktívan foglalkozik a mesterséges intelligencia technológiák különböző aspektusaival.

A GVH 2024-ben - az európai uniós versenyhatóságok közül elsők között - végzett el egy átfogó piacelemzést az MI piaci versenyre és fogyasztók ügyleti döntéseire gyakorolt hatásainak feltérképezése érdekében. A GVH piacelemzése - többek között - rámutatott, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása növelheti a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességét, illetve a kis nyelvekre, így a magyar nyelvre alapozott öntanuló rendszerek célzott fejlesztése egy ország adatszuverenitása, adatbiztonsága és kulturális identitásának megőrzése miatt kiemelten fontos tényező - közölte Rigó Csaba Balázs.

Felidézte, hogy a magyar kormány 2025 szeptemberében elfogadta Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiáját, mely több ponton is harmonizál a GVH piacelemzésének javaslataival. A Gazdasági Versenyhivatal üdvözölte az MI nemzeti stratégia felülvizsgálatát és a mesterséges intelligencia nemzetgazdasági hasznosulásának koordinált előmozdítását. Hozzátette azt is, hogy 2025 decemberében alakult meg a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács (MMIT), amelynek a vonatkozó törvény alapján a GVH is állandó tagja.