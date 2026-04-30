2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
A man in a white shirt sits on a laptop in a dark room. with light shining down. internet concept addiction.topview.
Angliából érkezett a jelzés, gyomorfogató gazságot művel a pécsi férfi

Meztelen kislányokról készített felvételeket egy pécsi férfi, gyermekpornográfiával gyanúsítják – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a police.hu oldalon. A férfit Angliából érkezett jelzés alapján fogták el, a bíróság elrendelte a letartóztatását.

A közlemény szerint a brit rendőrök azért keresték meg magyar kollégáikat, mert az 50 éves magyar állampolgárral szemben büntetőeljárást folytatnak és felmerült az ügyében magyar sértett is, utóbbi azonosításában, illetve a férfi elfogásában kérték a segítséget.

A gyanú szerint a férfi Blackburnben kiskorú lányokat akart lefotózni, s amikor a mobiltelefonját lefoglalták, olyan 2024-es felvételeket találtak, amelyeken gyereklányok szerepeltek meztelenül.

Mivel egyikük magyarul beszélt, ezért kérték a KR NNI gyermekvédelmi nyomozóinak segítségét az azonosításhoz – tették hozzá. A magyar rendőröknek az elmúlt hónapokban sikerült a sértettet azonosítani, aki

a felvétel készültekor mindössze 8 éves volt.

Nem sokkal később, április 27-én elfogták a pécsi férfit, aki munkavégzés miatt éppen a fővárosban tartózkodott; a hátizsákjából több használt lány alsónemű került elő – írták.

A férfit gyermekpornográfia miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Vallomást nem tett, a bűncselekmény elkövetését tagadta. A nyomozás során kiderült, hogy Magyarországon bírósági szakban már folyik ellene másik ügyben is eljárás gyermekpornográfia miatt.

A nyomozók a férfi őrizetbe vételét követően kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság szerdán el is rendelt – áll a közleményben.

Pluszban az amerikai tőzsdék, nagyot emelkedett az Opus és a 4iG

A nap eleji kis mínuszok után egyre feljebb kapaszkodnak a világ tőzsdéi, az európai és az amerikai vezető részvényindexek is pluszban vannak. Összességében azonban mérsékelt az emelkedés, amit többek között amerikai makroadatok és vállalati gyorsjelentések táplálnak.

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 18. héten, csütörtökön

Ötvenmillió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón, miután vasárnap megint volt két telitalálat. Lássuk, elvitte-e valaki a nyereményt a csütörtöki sorsoláson?

UK terrorism threat level raised to 'severe' following Golders Green stabbing attacks

The Joint Terrorism Analysis Centre raises the threat from "substantial" - meaning an attack is likely - to "severe", meaning an attack is highly likely in the next six months.

