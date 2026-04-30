Angliából érkezett a jelzés, gyomorfogató gazságot művel a pécsi férfi

A közlemény szerint a brit rendőrök azért keresték meg magyar kollégáikat, mert az 50 éves magyar állampolgárral szemben büntetőeljárást folytatnak és felmerült az ügyében magyar sértett is, utóbbi azonosításában, illetve a férfi elfogásában kérték a segítséget.

A gyanú szerint a férfi Blackburnben kiskorú lányokat akart lefotózni, s amikor a mobiltelefonját lefoglalták, olyan 2024-es felvételeket találtak, amelyeken gyereklányok szerepeltek meztelenül.

Mivel egyikük magyarul beszélt, ezért kérték a KR NNI gyermekvédelmi nyomozóinak segítségét az azonosításhoz – tették hozzá. A magyar rendőröknek az elmúlt hónapokban sikerült a sértettet azonosítani, aki

a felvétel készültekor mindössze 8 éves volt.

Nem sokkal később, április 27-én elfogták a pécsi férfit, aki munkavégzés miatt éppen a fővárosban tartózkodott; a hátizsákjából több használt lány alsónemű került elő – írták.

A férfit gyermekpornográfia miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Vallomást nem tett, a bűncselekmény elkövetését tagadta. A nyomozás során kiderült, hogy Magyarországon bírósági szakban már folyik ellene másik ügyben is eljárás gyermekpornográfia miatt.

A nyomozók a férfi őrizetbe vételét követően kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság szerdán el is rendelt – áll a közleményben.