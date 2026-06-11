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Segélyhívó telefon az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba-Kondoros közötti szakaszán Békéscsaba közelében 2020. december 11-én. Az eredetileg tervezettnél másfél hónappal korábban, december 11-e délutántól használhatják az autósok az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba-Kondoros közötti 17,6 kilométeres szakaszát - közölte a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. közleményében.
Nyitókép: MTI/Rosta Tibor

Életveszély – forgalommal szemben hajtott egy autós az M44-esen

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Az autó sofőrje valószínűleg Nagykőrösnél nézhetett be valamit, de a cserkeszőlői pihenőnél már várták a rendőrök.

A 44-es főút, M44 útinform Facebook-csoportba egy videó és több kép is felkerült arról, hogy egy autó a forgalommal szemben hajtott vasárnap délután fél hat körül Békéscsaba irányába – írja a beol.hu.

A megyei portál szerint a hozzászólásokból arra lehet következtetni, hogy a sofőr a nagykőrösi csomópontnál hibázhatott és Cserkeszőlő pihenőnél állt meg, ahol már várták a rendőrök.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról informálta a portált, hogy hamarosan hivatalos tájékoztatót adnak ki az ügyben.

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