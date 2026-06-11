Nagyot fordul az időjárás

A front mögött reggelre északnyugaton már el is kezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így csütörtökön is több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol- és gomolyfelhő mellett.

A Dunántúlon és délen ugyanakkor lehetnek felhősebb körzetek.

A front érkezésével nyugat felől egyre többfelé kell esőre, záporokra, zivatarokra számítani, melyek éjszaka rendszerbe is szerveződnek. Heves zivatar sem kizárt nagyobb méretű jéggel.

A rendszer legyengülve hajnalban éri el a keleti országrészt, majd csütörtök délelőttre elhagyja a térséget. Később legfeljebb zápor, esetleg zivatar fordulhat elő északkeleten, illetve északnyugaton.

Nyugat felől egyre nagyobb területen északnyugatira, nyugatira fordul a szél és megerősödik, sőt több helyen – zivatarokhoz kapcsolódóan is – viharossá fokozódhat.

A hevesebb cellák közelében akár erősen viharos lökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, de keleten enyhébb lesz a hajnal, 20 fok körüli minimumokra van kilátás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön többnyire 20 és 26 fok között várható, de keleten néhány fokkal magasabb, a felhősebb dunántúli tájakon néhány fokkal alacsonyabb csúcsértékek is lehetnek.