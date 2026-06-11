Visszafordítják az öregedést

Megkezdődött a világ első olyan klinikai tesztje, amely az öregedés visszafordítását eredményezheti.

Az amerikai gyógyszerészeti hatóság (FDA) 2026 februárjában adott engedélyt a Life Biosciences nevű biotechnológiai cégnek, hogy embereken tesztelje az öregedés visszafordítását célzó vakcináját, a vállalat pedig június 9-én bejelentette: beadta az első embernek az oltóanyagot.

A Life Biosciences célja, hogy regenerálja az öregedő neuronokat a glaukómával – vagyis zöldhályoggal – küzdő betegek látóidegeiben. Ez az állapot gyakran a szemet az aggyal összekötő neuronok – retina ganglionsejtjeinek – visszafordíthatatlan pusztulását eredményezi – írja a Gizmodo alapján a hvg.hu.

A cég egy módosított vírus segítségével személyre szabott géneket juttat be a beteg szervezetébe, amelyek átprogramozzák a sejteket az „életkorral összefüggő epigenetikai változások visszafordítására” – derül ki az Egyesült Államok Nemzeti Biotechnológiai Információs Központjának nyilvántartásából.

Egyes kutatók aggódnak, hogy az ER-100 néven emlegetett gyógyszer a fiatal sejtek túlzott szaporodását eredményezheti. Ez korábban rákos megbetegedéshez vezetett az egerekben.

A Life Biosciences azért is összpontosított a szemre, mert ez egy viszonylag elszigetelt szerv a szervezeten belül, amelynek esetleges problémái kisebb eséllyel terjednek át más részekre. A kockázatok enyhítése mellett a gyógyszert úgy fejlesztették ki, hogy csak akkor hasson, ha a beteg ezzel egyidejűleg doxiciklint – egyfajta antibiotikumot – is kap. Enélkül a gyógyszer génjei kikapcsolnak.

A cél, hogy a gének nyolc héten át maradjanak aktívak. Ez sokkal hosszabb idő, mint ami a hasonló területen végzett kísérleteknél megfigyelhető.

A kezelés a Harvard Egyetem tudósának, David Sinclair genetikusnak a munkáján alapul. Sinclair kimutatta, hogy három specifikus gén aktiválása képes regenerálni az idegsejteket és visszafordítani a látásvesztést mind az öregedő, mind a glaukómás egerekben. A Life Biosciences – amelynek Sinclair a társalapítója – azt állítja, hogy „átfogó, nem emberi főemlősökön végzett vizsgálatok” révén sikerült optimalizálni ezt a megközelítést.

A fejlesztés mögött ott van még Jamanaka Sinja Nobel-díjas őssejtkutató munkája is, aki felfedezte, hogy három gén segítségével úgy lehet átprogramozni a sejteket, hogy azok visszatérjenek egy őssejtszerű állapotba.

Csakhogy ez a működés problémás is lehet. A kutatók olyan bizarr daganatok kialakulását figyelték meg, amelyben haj, fog és más szervkezdemények is találhatók. Ennek oka, hogy a visszaprogramozott sejtek működése néha más irányba indult el.