ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.44
usd:
308.56
bux:
132231.01
2026. június 11. csütörtök Barnabás
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Emberi szem.
Nyitókép: Pixabay

Visszafordítják az öregedést

Infostart

Beadták az első embernek az oltást, ami visszafordítja az öregedést.

Megkezdődött a világ első olyan klinikai tesztje, amely az öregedés visszafordítását eredményezheti.

Az amerikai gyógyszerészeti hatóság (FDA) 2026 februárjában adott engedélyt a Life Biosciences nevű biotechnológiai cégnek, hogy embereken tesztelje az öregedés visszafordítását célzó vakcináját, a vállalat pedig június 9-én bejelentette: beadta az első embernek az oltóanyagot.

A Life Biosciences célja, hogy regenerálja az öregedő neuronokat a glaukómával – vagyis zöldhályoggal – küzdő betegek látóidegeiben. Ez az állapot gyakran a szemet az aggyal összekötő neuronok – retina ganglionsejtjeinek – visszafordíthatatlan pusztulását eredményezi – írja a Gizmodo alapján a hvg.hu.

A cég egy módosított vírus segítségével személyre szabott géneket juttat be a beteg szervezetébe, amelyek átprogramozzák a sejteket az „életkorral összefüggő epigenetikai változások visszafordítására” – derül ki az Egyesült Államok Nemzeti Biotechnológiai Információs Központjának nyilvántartásából.

Egyes kutatók aggódnak, hogy az ER-100 néven emlegetett gyógyszer a fiatal sejtek túlzott szaporodását eredményezheti. Ez korábban rákos megbetegedéshez vezetett az egerekben.

A Life Biosciences azért is összpontosított a szemre, mert ez egy viszonylag elszigetelt szerv a szervezeten belül, amelynek esetleges problémái kisebb eséllyel terjednek át más részekre. A kockázatok enyhítése mellett a gyógyszert úgy fejlesztették ki, hogy csak akkor hasson, ha a beteg ezzel egyidejűleg doxiciklint – egyfajta antibiotikumot – is kap. Enélkül a gyógyszer génjei kikapcsolnak.

A cél, hogy a gének nyolc héten át maradjanak aktívak. Ez sokkal hosszabb idő, mint ami a hasonló területen végzett kísérleteknél megfigyelhető.

A kezelés a Harvard Egyetem tudósának, David Sinclair genetikusnak a munkáján alapul. Sinclair kimutatta, hogy három specifikus gén aktiválása képes regenerálni az idegsejteket és visszafordítani a látásvesztést mind az öregedő, mind a glaukómás egerekben. A Life Biosciences – amelynek Sinclair a társalapítója – azt állítja, hogy „átfogó, nem emberi főemlősökön végzett vizsgálatok” révén sikerült optimalizálni ezt a megközelítést.

A fejlesztés mögött ott van még Jamanaka Sinja Nobel-díjas őssejtkutató munkája is, aki felfedezte, hogy három gén segítségével úgy lehet átprogramozni a sejteket, hogy azok visszatérjenek egy őssejtszerű állapotba.

Csakhogy ez a működés problémás is lehet. A kutatók olyan bizarr daganatok kialakulását figyelték meg, amelyben haj, fog és más szervkezdemények is találhatók. Ennek oka, hogy a visszaprogramozott sejtek működése néha más irányba indult el.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Visszafordítják az öregedést

öregedés

zöldhályog

injekció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jön a vagyonadó: Magyar Péter posztolt a kormányülés után

Jön a vagyonadó: Magyar Péter posztolt a kormányülés után

A szerdai kormányülésen a kabinet többek között arról is döntött, hogy 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosít a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására – derül ki a miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.
 

Budapest megúszta: itt a rendelet az önkormányzatok befizetési kötelezettségéről

Jön a következő kormányszóvivői tájékoztató

Európai Bizottság: Magyarország hivatalosan benyújtotta módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét

Korrupció, vagyonnyilatkozatok, kekvák, egyetemek – pontosan mi van a hatalmas korrupcióellenes tövénycsomagban? Itt vannak a részletek

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a Miniszterelnökséget vezető miniszter

„Három hét alatt” – Elkészült az uniós pénzek érkezését lehetővé tévő törvényhegy

Bendarzsevszkij Anton: ez most már trendforduló, Ukrajna megfordította a háború menetét

Bendarzsevszkij Anton: ez most már trendforduló, Ukrajna megfordította a háború menetét

Egy háború legtöbbször nem statikus, hanem dinamikus, a jelenlegi szakasz azonban egyértelműen Ukrajnának kedvez, de ez nem jelenti azt, hogy Oroszország számára elúszott volna a háború – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Arról is beszélt, hogy az ukránok a drónhasználatban, a technológia és a mesterségesintelligencia-képességek terén kerültek fölénybe az oroszokkal szemben.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
Lesz-e előre hozott főpolgármester-választás Budapesten? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.11. csütörtök, 18:00
Dénes Ferenc sportközgazdász
Dénes Tamás az InfoRádió főmunkatársa, futballtörténész és -szakíró
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a hét egyik legfontosabb adata, Donald Trump bejelentésére vérengzés alakult ki a tőzsdéken

Megjött a hét egyik legfontosabb adata, Donald Trump bejelentésére vérengzés alakult ki a tőzsdéken

Tegnap megindult a profitrealizálás a technológiai cégeknél a Wall Streeten, ami végül felemás záráshoz vezetett, és Ázsiában is az eladók voltak ma fölényben. Európában szintén egyre rosszabb a hangulat, ez alól a magyar tőzsde sem kivétel, itthon a Mol vezeti az esést. Tovább rontotta a hangulatot, hogy Donald Trump jelezte: túl régóta húzódnak az Iránnal folytatott tárgyalások, és további lépéseket helyezett kilátásba az elnök. Javította viszont a képet, hogy a legfrissebb adatok alapján, meglepetésre a maginfláció csak kismértékben emelkedett Amerikában, ami ad némi mozgásteret a Fed számára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a teljes, 2026-os vb-menetrend: mind a 104 meccs időpontjai, kezdések, fontos tudnivalók egy helyen!

Itt a teljes, 2026-os vb-menetrend: mind a 104 meccs időpontjai, kezdések, fontos tudnivalók egy helyen!

Ebben a cikkben megtalálsz minden meccskezdési időpontot, a párosításokat a csoportkörben: mutatjuk a kieséses szakasz időpontjait is!

BBC
Business Sport Travel Science
Tehran targets US Gulf bases after American forces launch new strikes on Iran

Tehran targets US Gulf bases after American forces launch new strikes on Iran

US Central Command said its latest airstrikes were responding to "unwarranted and continued aggression" from Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 10. 20:06
Tánczos Barna megindult a barnamedvék ellen
2026. június 10. 19:50
Bendarzsevszkij Anton: ez most már trendforduló, Ukrajna megfordította a háború menetét
×
×