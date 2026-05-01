2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
Nyitókép: Getty Images/Jozsef Zoltan Varga

Százmilliós támogatást utal vissza a Tisza Párt

Magyar Péter közölte, hogy visszautalják Wáberer Györgynek a támogatásként kapott 100 millió forintot.

Az ügy előzménye, hogy Wáberer György vállalkozó az ATV Egyenes beszéd című műsorában kritizálta az Orbán Viktor vezette kormány politikáját, visszautasította azokat a vádakat, hogy valaha is a Fidesz embere lett volna (politikai szerepvállalása állítása szerint gyakorlati, gazdasági megfontolásokból történt, a cégét sem a NER-hez köthető üzleti körök nyomására adta el, hanem a tulajdonostársával való eltérő jövőkép miatt), és azt is mondta, hogy 100 millió forinttal támogatta a választások előtt a Tisza Pártot.

Erre reagálva Magyar Péter, a Tisza elnöke Facebook-posztban közölte: ellenőrizték az állítást, és Wáberer György a választások előtt 5 nappal utalt át 5x20 millió forintot a Tisza Párt számlájára, előtte tudomása szerint semmilyen átutalás nem érkezett tőle.

„Hálásak vagyunk azért, hogy több tízezer honfitársunk támogatott minket a rendszerváltó kártyán keresztül. Még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát kössenek hozzánk, vagy hogy bárki úgy érezze, hogy ránk való hivatkozással bármilyen előnyt szerezhet, legyen az akár csak önmarketing. Ezért az 5x20 millió forintot Wáberer Györgynek hétfőn visszautaljuk” – olvasható a bejegyzésben.

Azt is írta, hogy akitől a jövőben bármilyen, jogilag vagy morálisan kifogásolható kérés érkezik az általa utalt támogatásért cserébe, vagy a pártnál azt látják, hogy egy támogató valamilyen előnyre akar szert tenni, annak szintén visszautalják a támogatását.

„Továbbá a törvényes határidőn belül elszámolunk minden beérkezett támogatással és nyilvánosságra hozzuk az 500 ezer forint feletti támogatást biztosító személyek neveit” – ígérte.

Ilyen lesz a júliusban megnyíló Biodóm
Ilyen lesz a júliusban megnyíló Biodóm
Vízesés, állatok, rengeteg növény egy pihenőparkban, ráadásul a látogatásához még kiegészítő belépőjegy sem lesz szükséges. A Biodóm hamarosan megnyíló ősvadon részéről beszélt az InfoRádióban Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója.
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Kiszivárgott: szupermodern fegyverrendszert adott Izrael egykori ősellenségének

Kiszivárgott: szupermodern fegyverrendszert adott Izrael egykori ősellenségének

A Financial Times értesülései szerint Izrael fejlett fegyverrendszereket, köztük Iron Beam lézeres légvédelmi rendszert telepített az Egyesült Arab Emírségekbe az iráni háború során.

Súlyos függőséget vett a nyakába Magyarország: kiderült, mekkora árat fizetünk a keleti szuperhatalom terjeszkedéséért

Súlyos függőséget vett a nyakába Magyarország: kiderült, mekkora árat fizetünk a keleti szuperhatalom terjeszkedéséért

Honnan jött, hol tart most a kínai gazdaság?  A Pénzcentrum Szunomár Ágnest, a Corvinus Egyetem Globális Tanulmányok Intézetének vezetőjét kérdezte.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Essa Suleiman charged with attempted murder after two Jewish men stabbed in Golders Green

Essa Suleiman charged with attempted murder after two Jewish men stabbed in Golders Green

The 45-year-old is accused of attacking Shloime Rand, 34, and Moshe Shine, 76, in north London on Wednesday.

EZT OLVASTA MÁR?
2026. május 1. 09:34
Ilyen lesz a júliusban megnyíló Biodóm – videó
2026. május 1. 08:30
Új csodabuszok lepik el Budapestet – itt utazhatunk velük
