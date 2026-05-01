Százmilliós támogatást utal vissza a Tisza Párt

Az ügy előzménye, hogy Wáberer György vállalkozó az ATV Egyenes beszéd című műsorában kritizálta az Orbán Viktor vezette kormány politikáját, visszautasította azokat a vádakat, hogy valaha is a Fidesz embere lett volna (politikai szerepvállalása állítása szerint gyakorlati, gazdasági megfontolásokból történt, a cégét sem a NER-hez köthető üzleti körök nyomására adta el, hanem a tulajdonostársával való eltérő jövőkép miatt), és azt is mondta, hogy 100 millió forinttal támogatta a választások előtt a Tisza Pártot.

Erre reagálva Magyar Péter, a Tisza elnöke Facebook-posztban közölte: ellenőrizték az állítást, és Wáberer György a választások előtt 5 nappal utalt át 5x20 millió forintot a Tisza Párt számlájára, előtte tudomása szerint semmilyen átutalás nem érkezett tőle.

„Hálásak vagyunk azért, hogy több tízezer honfitársunk támogatott minket a rendszerváltó kártyán keresztül. Még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát kössenek hozzánk, vagy hogy bárki úgy érezze, hogy ránk való hivatkozással bármilyen előnyt szerezhet, legyen az akár csak önmarketing. Ezért az 5x20 millió forintot Wáberer Györgynek hétfőn visszautaljuk” – olvasható a bejegyzésben.

Azt is írta, hogy akitől a jövőben bármilyen, jogilag vagy morálisan kifogásolható kérés érkezik az általa utalt támogatásért cserébe, vagy a pártnál azt látják, hogy egy támogató valamilyen előnyre akar szert tenni, annak szintén visszautalják a támogatását.

„Továbbá a törvényes határidőn belül elszámolunk minden beérkezett támogatással és nyilvánosságra hozzuk az 500 ezer forint feletti támogatást biztosító személyek neveit” – ígérte.