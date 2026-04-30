Négy elnököt is adhat a Fidesz-frakció, Szentkirályi Alexandra is fontos bizottság élére kerül

Gulyás Gergely, a Fidesz leendő parlamenti frakcióvezetője közzétett egy táblázatot, amelyből kiderült, hogy az ellenzékbe szoruló párt mely országgyűlési bizottságokat vezetheti – írja az Index, hozzátéve, hogy négy bizottság került a leköszönő kormánypárt irányítása alá.

Az új ciklusban húsz parlamenti bizottság lesz, amelyből hatot vezethet ellenzéki politikus, a többit a Tisza Párt irányítja.

A Fidesz bizottsági vezető pozíciói:

Törvényalkotási Bizottság – Tilki Attila (alelnök), Héjj Dávid (alelnök)

Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság – Tuzson Bence (alelnök)

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság – Bencsik János (elnök), Panyi Miklós (alelnök)

Gazdasági és Energetikai Bizottság – Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária (alelnök), Witzmann Mihály (alelnök)

Közlekedési és Beruházási Bizottság – Nagy Bálint (alelnök)

Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság – Takács Árpád (alelnök)

Agrár- és Élelmiszer-gazdasági Bizottság – Papp Zsolt (alelnök)

Élő Környezetért Felelős Bizottság – V. Németh Zsolt (elnök)

Európai Ügyek Bizottsága – Bóka János (alelnök)

Külügyi Bizottság – Németh Zsolt (alelnök)

Oktatási Bizottság – Hankó Balázs (alelnök)

Egészségügyi Bizottság – Takács Péter (alelnök)

Szociális Bizottság – Zsigó Róbert (elnök)

Vidék- és Településfejlesztési Bizottság – Gyopáros Alpár (alelnök)

Művelődési Bizottság – Szentkirályi Alexandra (elnök)

Társadalmi Részvétel Bizottsága – Hidvéghi Balázs (alelnök)

Tehát az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságát, a szociális bizottságot, a művelődési bizottságot és az élőkörnyezetért felelős bizottságot vezeti majd fideszes képviselő a következő parlamenti ciklusban.