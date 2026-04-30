ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.74
usd:
310.85
bux:
133787.99
2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Budapest, 2026. április 17.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter, a Fidesz delegációjának vezetõje távozik az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ tárgyalásról az Országházban 2026. április 17-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Négy elnököt is adhat a Fidesz-frakció, Szentkirályi Alexandra is fontos bizottság élére kerül

Infostart

Gulyás Gergely leendő frakcióvezető tett közzé egy táblázatot, hogy az ellenzékbe szorult párt mely tagjai milyen bizottsági helyeket töltenek majd be a következő ciklustól.

Gulyás Gergely, a Fidesz leendő parlamenti frakcióvezetője közzétett egy táblázatot, amelyből kiderült, hogy az ellenzékbe szoruló párt mely országgyűlési bizottságokat vezetheti – írja az Index, hozzátéve, hogy négy bizottság került a leköszönő kormánypárt irányítása alá.

Az új ciklusban húsz parlamenti bizottság lesz, amelyből hatot vezethet ellenzéki politikus, a többit a Tisza Párt irányítja.

A Fidesz bizottsági vezető pozíciói:

  • Törvényalkotási Bizottság – Tilki Attila (alelnök), Héjj Dávid (alelnök)
  • Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság – Tuzson Bence (alelnök)
  • Pénzügyi és Költségvetési Bizottság – Bencsik János (elnök), Panyi Miklós (alelnök)
  • Gazdasági és Energetikai Bizottság – Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária (alelnök), Witzmann Mihály (alelnök)
  • Közlekedési és Beruházási Bizottság – Nagy Bálint (alelnök)
  • Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság – Takács Árpád (alelnök)
  • Agrár- és Élelmiszer-gazdasági Bizottság – Papp Zsolt (alelnök)
  • Élő Környezetért Felelős Bizottság – V. Németh Zsolt (elnök)
  • Európai Ügyek Bizottsága – Bóka János (alelnök)
  • Külügyi Bizottság – Németh Zsolt (alelnök)
  • Oktatási Bizottság – Hankó Balázs (alelnök)
  • Egészségügyi Bizottság – Takács Péter (alelnök)
  • Szociális Bizottság – Zsigó Róbert (elnök)
  • Vidék- és Településfejlesztési Bizottság – Gyopáros Alpár (alelnök)
  • Művelődési Bizottság – Szentkirályi Alexandra (elnök)
  • Társadalmi Részvétel Bizottsága – Hidvéghi Balázs (alelnök)

Tehát az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságát, a szociális bizottságot, a művelődési bizottságot és az élőkörnyezetért felelős bizottságot vezeti majd fideszes képviselő a következő parlamenti ciklusban.

Kezdőlap    Belföld    Négy elnököt is adhat a Fidesz-frakció, Szentkirályi Alexandra is fontos bizottság élére kerül

parlament

országgyűlés

fidesz

gulyás gergely

frakció

tisztség

vitályos eszter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.30. csütörtök, 18:00
Nagy Zoltán Zsolt
a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
MNB-botrány: Boross Ildikó szerint megvezették a kecskeméti döntéshozókat - Megnevezte az ügy főkolomposait

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) és vagyonkezelője, az Optima Zrt. korábbi vezetése súlyosan megvezette a kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítványt (NJEA) - állítja Boross Ildikó, az alapítvány kuratóriumának új elnöke, aki szerint az egyetem akkori vezetői áldozatok az ügyben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan fordulat a hazai lakáspiacon: a fővárosban hirtelen lelassult a drágulás, a vidéki településeken viszont elképesztő árrobbanás történt

A tavalyi negyedik negyedévben országosan tovább fokozódott a lakásárak emelkedésének üteme.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Golders Green stabbing victim tells BBC 'I feel like God's given me my life back'

Keir Starmer says Wednesday's attack has left British Jews "scared, intimidated, wondering if they belong", and calls on people "to open their eyes to Jewish pain".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 30. 17:35
Magyar Péter lemondott cége vezérigazgatói pozíciójáról
2026. április 30. 17:23
Pénzt kap a MÁV – megvan, mire költheti
×
×