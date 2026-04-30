Négy elnököt is adhat a Fidesz-frakció, Szentkirályi Alexandra is fontos bizottság élére kerül

Gulyás Gergely, a Fidesz leendő parlamenti frakcióvezetője közzétett egy táblázatot, amelyből kiderült, hogy az ellenzékbe szoruló párt mely országgyűlési bizottságokat vezetheti – írja az Index, hozzátéve, hogy négy bizottság került a leköszönő kormánypárt irányítása alá.
Az új ciklusban húsz parlamenti bizottság lesz, amelyből hatot vezethet ellenzéki politikus, a többit a Tisza Párt irányítja.
A Fidesz bizottsági vezető pozíciói:
- Törvényalkotási Bizottság – Tilki Attila (alelnök), Héjj Dávid (alelnök)
- Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság – Tuzson Bence (alelnök)
- Pénzügyi és Költségvetési Bizottság – Bencsik János (elnök), Panyi Miklós (alelnök)
- Gazdasági és Energetikai Bizottság – Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária (alelnök), Witzmann Mihály (alelnök)
- Közlekedési és Beruházási Bizottság – Nagy Bálint (alelnök)
- Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság – Takács Árpád (alelnök)
- Agrár- és Élelmiszer-gazdasági Bizottság – Papp Zsolt (alelnök)
- Élő Környezetért Felelős Bizottság – V. Németh Zsolt (elnök)
- Európai Ügyek Bizottsága – Bóka János (alelnök)
- Külügyi Bizottság – Németh Zsolt (alelnök)
- Oktatási Bizottság – Hankó Balázs (alelnök)
- Egészségügyi Bizottság – Takács Péter (alelnök)
- Szociális Bizottság – Zsigó Róbert (elnök)
- Vidék- és Településfejlesztési Bizottság – Gyopáros Alpár (alelnök)
- Művelődési Bizottság – Szentkirályi Alexandra (elnök)
- Társadalmi Részvétel Bizottsága – Hidvéghi Balázs (alelnök)
Tehát az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságát, a szociális bizottságot, a művelődési bizottságot és az élőkörnyezetért felelős bizottságot vezeti majd fideszes képviselő a következő parlamenti ciklusban.