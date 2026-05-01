2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
Nyitókép: Facebook/Tanács Zoltán

Vázolta elképzeléseit a Tisza-kormány leendő tudományos és technológiai minisztere

Infostart

Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait, szabad tudomány nélkül nincs szabad ország – írta Tanács Zoltán, a Tisza-kormány leendő tudományos és technológiai minisztere pénteken Facebook-oldalán, megköszönve a Magyar Tudományos Akadémiának, hogy meghívták a 201 éves MTA ünnepi közgyűlésére.

Kiemelte: egy kormány kötelessége, hogy a tudóstársadalommal együtt gondolkodva és dolgozva fejlessze az országot. „Vissza kell adnunk a tudomány szabadságát. A tudománypolitikában a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt, azokat érdemben megvitatva kell kialakítanunk” – emelte ki.

Egyben jelezte, hogy nem fog beszédet mondani, mert még nincs hivatalos pozíciója, és az MTA is egy fontos döntés, az elnökség megújítása előtt áll. „Azt gondolom, hogy politikának nincs helye ezen a szép, fontos és ünnepi eseményen” – tette hozzá.

„Kormányok jönnek-mennek, de a tudomány marad. A tudományos közösség Magyarország egyik legfontosabb tartóoszlopa, és egyben jövőnk záloga” – méltatta a 201 éves MTA-t a leendő tárcavezető.

Emlékeztetett arra, hogy Magyarország kivételes elméket adott a világnak: Szent-Györgyi Albert a C-vitamin és a sejtlégzés kutatásával, Wigner Jenő az atommagfizika és a szimmetriák megértésével, Gábor Dénes a holográfia feltalálásával, Szilárd Leó a nukleáris láncreakció elméleti alapjaival, Neumann János a modern számítógép-architektúra megteremtésével, Kármán Tódor a repüléstudomány és az aerodinamika fejlesztésével, Teller Ede a nukleáris fizika területén végzett munkájával, Krausz Ferenc az attoszekundumos fizika úttörő eredményeivel, Karikó Katalin pedig az mRNS-technológia forradalmasításával járult hozzá ahhoz, hogy a magyar tudás a 20. és a 21. század világát is formálja.

„Fájdalmas közös pont bennük”, hogy a legtöbben nem Magyarországon érték el legnagyobb sikereiket - jegyezte meg.

Hozzátette: az elmúlt évtizedekben már az utánpótlás nevelése is egyre nagyobb nehézségekbe ütközött, és a kormány inkább ellenségként, mint partnerként kezelte a tudományos közösséget.

Hangsúlyozta: a kutatóknak biztonságra, megbecsülésre és kiszámítható jövőre van szükségük ahhoz, hogy a legfontosabb kérdéseinken dolgozhassanak a természet-, a társadalom, a bölcsészet- és a műszaki tudományok sokszínű világában.

Kiemelte: a tudománynak emellett időre van szüksége, kísérletezésre, kudarcokra, kitartásra, és támogatásra, hogy amikor megszületik egy tudományos áttörés, akkor az könnyen válhasson valódi üzleti vállalkozássá.

„Alig várom az együttműködést. Találjuk ki együtt a jövőnket!” – írta a leendő miniszter, a bejegyzéshez tartozó képen Gábor Dénes, Nobel-díjas magyar fizikust idézve: „a jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni”.

Ilyen lesz a júliusban megnyíló Biodóm
videó

Ilyen lesz a júliusban megnyíló Biodóm
Vízesés, állatok, rengeteg növény egy pihenőparkban, ráadásul a látogatásához még kiegészítő belépőjegy sem lesz szükséges. A Biodóm hamarosan megnyíló ősvadon részéről beszélt az InfoRádióban Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója.
Százmilliós támogatást utal vissza a Tisza Párt

A két kulcsminisztérium leendő vezetőjét is bemutatta Magyar Péter

Nagy lépést tett a Tisza Párt

Négy elnököt is adhat a Fidesz-frakció, Szentkirályi Alexandra is fontos bizottság élére kerül

VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Magyarországon május 1 ünnepe miatt nincsenek nyitva a tőke- és forexpiacok, Londonban viszont van kereskedés, így a forint árfolyama is változik. A reggelt erősödéssel nyitotta a magyar fizetőeszköz az euróval szemben, viszont a dollár is erősödik.

A műtrágya ára a konfliktus kezdete óta 80 százalékkal emelkedett.

Chief Rabbi Sir Ephraim Mirvis says there is deep concern and anguish in the Jewish community following the Golders Green attack.

