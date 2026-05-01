Új hatóság létrehozását jelentette be Gajdos László

„A szakmai stábbal zajló egyeztetések közepette elsődleges feladatunkként egy új, független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határoztuk meg. Szakítunk a korábbi gyakorlattal: ez a szervezet nem politikai utasításokat hajt végre, hanem szigorúan szakmai alapon, folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat” – írta Facebook-oldalán az élő környezetért felelős leendő miniszter.

Gajdos László szerint a leendő Tisza-kormány által létrehozni kívánt új hatóság garantálja majd a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap.

„A célunk egyértelmű: sérthetetlen védelmi rendszert építünk környezetünk és jövőnk érdekében” – jelentette ki.