2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendõ miniszterelnök a párt frakciójának elsõ ülésérõl tartott sajtótájékoztatón a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 20-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter lemondott cége vezérigazgatói pozíciójáról

A vonatkozó jogszabály értelmében kormánytag nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője.

Magyar Péter a HVG Facebook-oldalára írt kommentjében jelezte, hogy már lemondott az ő tulajdonában lévő LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. vezérigazgatói pozíciójáról – írta meg a HVG.

A leendő miniszterelnök így fogalmazott:

„Köszönöm az aggodalmat, már lemondtam erről a pozíciomról [sic] is. Ez rövidesen megjelenik a cégnyilvántartásban”

Mint emlékeztetnek, az összeférhetetlenségről szóló törvény szerint kormánytag nem tölthet be más kereső foglalkozást, néhány kivételtől eltekintve, és gazdasági társaság vezető tisztségviselője sem lehet.

A cikkben az is olvasható, hogy a Tisza elnöke mintegy két éve vásárolta ki a többi tulajdonost a cégből, amely az utóbbi időben erőre is kapott. 2023-ban 11,4 milliós bevétel mellett 324 ezres adózott eredményt könyvelt el, 2024-ben pedig bevételét 36 millióra növelte. Profitja 51-szeres növekedést mutatott, 2024-re 16,7 millióra emelkedett.

Az európai központi intézmények vezetői minden támogatást megadnak Magyarországnak ahhoz, hogy sikerüljön beindítani a gazdaságot, és az emberek „minden nap érezzék" az EU adta lehetőségeket – mondta Magyar Péter leendő miniszterelnök a szerdai brüsszeli látogatását követően éjszaka a Facebookra feltöltött videóban, amelyben kitért arra is: a tárgyalásokon fontos projetekről beszéltek, amelyek fedezhetőek lennének az uniós forrásokból.
A magyar pénzpiaci eszközök árazásában az uniós pénzek rövid távú pozitív hatása már nagyrészt megjelent, az euróbevezetésből fakadó középtávú átárazódás viszont még nem. Ha a költségvetési pálya valóban a 3 százalékos hiánycél felé mozdul, az infláció tartósan visszatér a jegybanki cél közelébe, és a befektetők elkezdik hitelesebbnek tekinteni az eurókonvergenciát, akkor a magyar piac egy alacsonyabb hozamokkal és erősebb, illetve stabilabb forintárfolyammal jellemezhető egyensúly felé tolódhat el – írja friss elemzésében a Bank of America.

Te még emlékszel, mit csinált egykor a tímár, mi volt a varga munkája és mihez értett a szatócs?

Keir Starmer says Wednesday's attack has left British Jews "scared, intimidated, wondering if they belong" as he calls on people "to open their eyes to Jewish pain".

