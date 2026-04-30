Magyar Péter lemondott cége vezérigazgatói pozíciójáról

Magyar Péter a HVG Facebook-oldalára írt kommentjében jelezte, hogy már lemondott az ő tulajdonában lévő LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. vezérigazgatói pozíciójáról – írta meg a HVG.

A leendő miniszterelnök így fogalmazott:

„Köszönöm az aggodalmat, már lemondtam erről a pozíciomról [sic] is. Ez rövidesen megjelenik a cégnyilvántartásban”

Mint emlékeztetnek, az összeférhetetlenségről szóló törvény szerint kormánytag nem tölthet be más kereső foglalkozást, néhány kivételtől eltekintve, és gazdasági társaság vezető tisztségviselője sem lehet.

A cikkben az is olvasható, hogy a Tisza elnöke mintegy két éve vásárolta ki a többi tulajdonost a cégből, amely az utóbbi időben erőre is kapott. 2023-ban 11,4 milliós bevétel mellett 324 ezres adózott eredményt könyvelt el, 2024-ben pedig bevételét 36 millióra növelte. Profitja 51-szeres növekedést mutatott, 2024-re 16,7 millióra emelkedett.