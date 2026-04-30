Infostart.hu
2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, Magyarország leendõ miniszterelnökét (b) fogadja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben 2026. április 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/John Thys

Fontos fejlesztési projektekről is egyeztetett Magyar Péter Brüsszelben

ELŐZMÉNYEK

Az európai központi intézmények vezetői minden támogatást megadnak Magyarországnak ahhoz, hogy sikerüljön beindítani a gazdaságot, és az emberek „minden nap érezzék” az EU adta lehetőségeket – mondta Magyar Péter leendő miniszterelnök a szerdai brüsszeli látogatását követően éjszaka a Facebookra feltöltött videóban, amelyben kitért arra is: a tárgyalásokon fontos projetekről beszéltek, amelyek fedezhetőek lennének az uniós forrásokból.

A Tisza Párt elnöke szerdán egyebek között a befagyasztott uniós források felszabadításáról tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costával, az Európai Tanács elnökével.

Elmondta, hogy nagyon fontos projektekről beszéltek, köztük közlekedésfejlesztési, energiaügyi, infrastruktúrafejlesztési tervekről, bérlakásépítési programokról, amelyek mind fedezhetőek lennének az uniós forrásokból.

Hozzátette: biztosította Ursula von der Leyent arról, hogy „mindenki megfeszítetten dolgozik” azért, hogy az augusztus 31-i határidő tartható legyen az újjáépítési alapban rendelkezésre álló, több mint 10 milliárd euró lehívásához.

Magyar Péter közölte: meg fogják találni a megoldást arra, hogy már szeptembertől újra lehessenek olyan magyar hallgatók, akik élhetnek az Erasmus-ösztöndíj adta lehetőségekkel, és ki tudnak menni tapasztalatot szerezni Európa legjobb egyetemeire.

Az uniós elvárásokról elmondta:

a legfontosabb, amit kérnek, az a korrupció elleni fellépés, és az, hogy Magyarországon jó gazdaként használják fel az uniós forrásokat.

Ezzel kapcsolatban beszámolt az erős jogkörökkel rendelkező Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról.

Magyar Péter kiemelte: nagyon örülnek Brüsszelben annak, hogy Magyarország újra ott fog ülni teljes jogú tagként az asztalnál, és „ha néha vitatkozva is, de konstruktívan” fog hozzáállni az európai kérdésekhez.

A leendő kormány kész hozzájárulni saját munkájával az Európai Unió működéséhez, a kompromisszumok megtalálásához, de cserében elvárja, hogy tisztelettel forduljanak Magyarország felé és segítsék hazánkat – emelte ki.

„Lesz egy fontos alapelv" – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója
Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi?
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron?
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló?
 
A semmiből jöhet a békemegállapodás, maximumra pörögnek az ukrán különleges műveletek - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

A semmiből jöhet a békemegállapodás, maximumra pörögnek az ukrán különleges műveletek - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök telefonon egyeztettek egy potenciális tűzszünetről a Győzelem Napján, azaz május 9-én. Trump szerint az sem kizárt, hogy tartós fegyvernyugvás álljon be Moszkva és Kijev között. Ukrán jelentések szerint merényletet kíséreltek meg Azatbek Omurbekov vezérőrnagy, a hírhedt "Bucsai mészáros" ellen, de a különleges alakulatok máshol is ténykednek: informátorokat menekítettek Zaporizzsja megszállt részéről, helikoptereket robbantottak fel mélyen a frontvonal mögött. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Óriási lehetőség előtt áll a magyar hadiipar: ez lehet az a titkos fegyver, amivel letarolják a nemzetközi piacot

Óriási lehetőség előtt áll a magyar hadiipar: ez lehet az a titkos fegyver, amivel letarolják a nemzetközi piacot

A magyar védelmi ipar jelenleg még nem tekinthető kellően versenyképesnek a nemzetközi hadiipari beszállítói piacon.

Oil jumps to highest price since 2022 after report Trump to be briefed on new Iran options

Oil jumps to highest price since 2022 after report Trump to be briefed on new Iran options

Axios reported that US Central Command has prepared a plan for a wave of "short and powerful" strikes on Iran.

2026. április 29. 22:26
Fogyasztóvédelmi és ügyfélpanasz-kezelési program indul a kis- és középvállalkozások számára
2026. április 29. 22:14
Minden idők egyik legnagyobb felvásárlása lehet a Warner–Paramount ügylet – itt a történelmi lista
